En México, el Día de las Madres es motivo para que millones de mexicanos compren ramos de rosas, chocolates, o inclusive hagan reservaciones en restaurantes. Datos de la Concanaco estiman que el 10 de mayo dejará una derrama de 33,000 millones de pesos en el país.

De acuerdo con datos de Inegi 7 de cada 10 mujeres se convierten en madres entre los 19 y los 49 años de edad.

Sin embargo, no todo es festejo. En el país, la maternidad está rodeada de violencias que atentan de forma física y emocional contra las mujeres que han tenido hijos. Aquí 10 cifras que empañan el clima de celebración por el día de las madres y recuerdan que todavía queda mucho trabajo en el combate a la violencia de género.

1. 3,000 infancias huérfanas por feminicidio

La magnitud del daño que genera un feminicidio en las víctimas indirectas es irreversible. INMUJERES estima que hay más de 3,000 infancias en orfandad, mientras que en Latinoamérica más de 23,000 niños han perdido a su madre por causa de violencia de género.

2. 60% de las mujeres asesinadas en México eran madres

En México, la cifra de las madres que han sido víctimas de feminicidio está en construcción, sin embargo, se estima que hasta el 2019 habían más de 3,300 niños huérfanos, que comparado con la cifra de feminicidios durante ese año arroja 1,500 de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), mientras que registros del INEGI apuntan que por cada mujer hay 2.21 hijos.

Aunque algunas mujeres víctimas de asesinato no son madres, algunas son mamás de hasta cinco infancias, por lo que este análisis -aunque las estimaciones sean a la baja- ha servido para aproximar la cantidad de niños huérfanos por feminicidio en México y estima que el 60% eran madres.

3. Las madres que buscan a sus hijos

Las madres en los colectivos que buscan a sus hijos desaparecidos se cuentan por cientos. En los últimos tres años, Las Rastreadoras de Culiacán han hallado más de 150 restos humanos en Sinaloa.

La cifra supera más de 82,241 desaparecidos en México de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). En México, muchas de las madres que buscan a sus hijos diariamente mueren en el intento.

4. 10,000 embarazos producto de violación

Un estudio de la Gaceta Médica de México arrojó que la tasa de embarazo en consecuencia de una violación fue de 13.9%, el 66% de estas mujeres tenía menos de 22 años.

En México, casi 10 mil niñas entre diez y catorce años han tenido un embarazo por violación durante el 2020 de acuerdo con el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, lo que se traduce en 32 niñas embarazadas por violación cada día según el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

5. México, líder en embarazo infantil

México es el primer lugar en embarazo infantil de acuerdo con la OCDE, cada año más de 366,000 nacimientos corresponden a mujeres menores de 19 años, mientras que de acuerdo con datos de la Encuesta Intercensal, 7.8% de las adolescentes de 12 a 19 años son madres.

Según el Gobierno de México, el 41.1% de las madres de 15 años y más no cuenta con educación básica terminada.

6. 3 de cada 10 mujeres sufren violencia obstétrica durante el parto

Mujeres denunciando ser violadas durante su parto, casos de mujeres indígenas a quienes les colocan Dispositivos Intrauterinos (DIU) sin consentimiento bajo el argumento de que no tienen suficientes recursos para tener más hijos, abren el debate sobre la violencia obstétrica que sufren las mujeres al dar a luz en México.

De acuerdo con el Gobierno de México, millones de mujeres han padecido violencia obstétrica durante su parto, el 33.4% de las mujeres de 15 a 49 años que se encontraban dando a luz ha sufrido algún tipo de maltrato por parte del personal médico.

De las 3.7 millones de mujeres a las que se les practicó una cesárea, el 10.3% no fueron informada de la razón, y al 9.7% no le pidieron su autorización para realizarla. Otras mujeres reportan no haber recibido una explicación de la causa de muerte de sus bebés.

7. Madres con depresión posparto

Ansiedad, irritación, tristeza con llanto incesante e inquietud son comunes en las dos primeras semanas después del parto, estos sentimientos suelen ser menospreciados por la pareja sentimental o incluso, por profesionales de salud que apelan a que no se necesita un tratamiento para esta afección.

Un estudio de la Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz arroja que, en México, entre 10 y 20% de las madres presentan cuadros de depresión post parto.

8. 4 de cada 10 hogares tienen un padre ausente

Según el Censo de Población y Vivienda, en México el padre está ausente en cuatro de cada 10 hogares, lo que se traduce en 11.4 millones de hogares sin la presencia paterna.

A su vez, una encuesta de Trabajando.com arrojó que el 53% de los mexicanos considera que su padre estuvo ausente en su niñez por motivos laborales.

9. 44% de las madres solteras no tienen prestaciones laborales

De acuerdo con el Gobierno de México, cerca de 2.2 millones de madres solteras ocupadas mayores a 15 años (44.1%) no tiene prestaciones por su trabajo, por otra parte, las madres ocupadas en el mercado laboral, 6.6% no tiene remuneración.

Además, el principal motivo por el que las mujeres dejan de trabajar cuando tienen hijos es por la poca confianza en las estancias infantiles, de hecho, más de la tercera parte de las mujeres abandonan sus empleos por esta razón, según el Banco Mundial.

10. La tercera jornada de las madres tras el Covid-19

Durante la pandemia, las mujeres se vieron orilladas a asumir responsabilidades que deberían ser compartidas con las familias completas. Tareas domésticas, horas frente a la computadora y el cuidado de hijos o enfermos, se traduce en menos atención a las necesidades individuales de las mujeres.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, dijo en abril que las mujeres han llevado la mayor parte de la carga en los hogares durante la pandemia por Covid-19.

“El confinamiento y las consiguientes medidas de contención han afectado de forma desproporcionada a las madres de niños pequeños. El cierre de los colegios y la puesta en marcha del aprendizaje a distancia obligaron a los padres, y particularmente a las madres, a asumir responsabilidades adicionales en el cuidado de los hijos”, señala el FMI.

