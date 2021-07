La mexicana Maite Ramos lleva varios años involucrada en el sector del transporte, un espacio en el que le ha tocado abrir brecha por que, afirma, aún son pocas las mujeres en ese nicho.

Sin embargo, asegura tajante, para nada la ha espantado. “Prácticamente desde que yo empecé en general he estado dentro de ámbitos mucho más masculinos, en la universidad éramos seis hombres y yo, y después en el sector transporte fue lo mismo”, recuerda.

Es con esta experiencia que hoy se permite dar a las mujeres un consejo: Perder el miedo y confiar en sus capacidades ante cualquier circunstancia, algo que no es sencillo de lograr pero en lo que todos los días necesitan trabajar.

“A mí algo que jamás se me va a olvidar es que mi mamá me dijo cuando era yo muy pequeña que todo lo que quisiera lo podía lograr, con mucho esfuerzo, pero se podía, eso es justo lo que yo trato siempre de seguir impulsando”, comenta en entrevista con Forbes México.

Para la ejecutiva, en los últimos años se ha ido avanzando poco a poco en materia de inclusión femenina, pero existen otros muchos aspectos en los que aún se tienen que dar pasos significativos en este sentido.

“En el aspecto familiar se ha avanzado, en el educativo también, en las empresas esto es algo cada vez más importante para todos, pero en el terreno de las políticas públicas aún hace falta pasar mucho más a la acción, es cierto que el tema de las mujeres cada vez vende más, pero es momento de pasar a las obras”, afirma la directora general de Alstom en el país.

En lo particular, Maite Ramos trabaja para tratar de lograr que cada vez más mujeres tengan espacios de decisión importantes incluso dentro de su propia compañía, en la cual considera se están dando pasos mejores.

“Mira el tema del Tren Maya es un ejemplo, la líder del proyecto soy yo, mi directora de oferta es una mujer y la directora comercial también, entonces te das cuenta de que estamos encabezando nosotras todo esto, incluso frente a muchos hombres”, destaca.

Y es que desde su perspectiva uno de los más importantes apoyos que pueden recibir las mujeres para poder seguir creciendo proviene de ellas mismas. “Yo soy una convencida de que las primeras que nos tenemos que dar valor somos nosotras”, asegura.

Todavía existen muchas áreas por conquistar entorno al empoderamiento, pero para Ramos un último tema crucial pasa por el simple, aunque complejo, hecho de aventarse fuerte para conseguir cada meta que se propongan.

“Esto es algo que yo considero muy importante, porque los hombres cada que llega una oportunidad se avientan aunque no sepan nada, en cambio las mujeres hacemos una lista sobre qué sabemos y qué no, terminando por no aventarnos, eso tiene ya también que cambiar”, concluye.

