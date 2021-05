Las mujeres mueren menos por COVID-19, ¿Cuál es la explicación?

Pese a que el número de contagios por la COVID-19 es similar, el riesgo de muerte en los hombres es 1.7 veces mayor que en las mujeres, pero, ¿por qué los hombres están muriendo más?

No, no es solo una estadística que la letalidad de los hombres sea mayor ante la COVID-19; los procesos biológicos, históricos con relación a la cultura, sociedad y la economía podrían ser la respuesta del por qué esta enfermedad actúa cual kryptonita en Superman.

Factores culturales

Los roles de género han sido construidos a partir de lo que está “bien” o está “mal” hacer dependiendo de tu sexo, lo que trajo como consecuencia la masculinidad tóxica. Esta es una de las razones que justifican a algunos hombres cuando evitan sentir emociones o no verbalizar sus sentimientos, por ejemplo, pero aún hay más…

De acuerdo con un estudio de la Universidad de Michigan, tan solo el 31% de los hombres se lavan las manos comparado con el 65% de las mujeres investigadas, pero, ¿por qué?… los hombres creen que pueden contra los gérmenes. No contaban con que la COVID-19 era más que un germen, sino una enfermedad causada un virus desconocido cuya única forma de combatirlo es con un efectivo lavado de manos.

Por otro lado, un estudio de Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS) determinó que las mujeres han vivido más que los hombres -históricamente hablando- durante hambrunas y epidemias graves.

Dicho estudio, consideró que las mujeres viven más que los hombres en casi todas las poblaciones, incluso cuando la mortalidad era muy alta, de hecho, hasta las niñas son capaces de sobrevivir a condiciones difíciles mejor que los niños.

¿La sociedad que tiene que ver con que los hombres mueran más?

Si bien es cierto que no todos los hombres son iguales, no es posible generalizar que todos se han contagiado por asistir a reuniones clandestinas, escupir o fumar en la calle, la ausencia de mascarillas o prevención del virus, otra de las razones que ha vulnerabilizado a los hombres innegablemente es la situación económica que atraviesa México.

Con 52.4 millones de habitantes bajo la pobreza, se estima que la población masculina son quienes salen a las calles a trabajar mientras las mujeres mantienen un rol de cuidadoras o amas de casa.

Causas biológicas en razón del sexo

En México, más del 60% de fallecidos por COVID-19 son hombres, sin embargo, lo que complica aún más el panorama para los hombres es que siete de cada diez personas que mueren por COVID-19 ya tenían una patología previa como obesidad, hipertensión, diabetes, de acuerdo con la Secretaría de Salud.

Una variedad de estudios proporcionaron evidencia de que las mujeres pueden sobrevivir a las enfermedades cardiovasculares, cáncer y discapacidades por más tiempo que los hombres.

De acuerdo con un estudio publicado por la revista Science, otro de los factores biológicos son las hormonas sexuales, es el estrógeno -una hormona femenina- que regula el funcionamiento de las células del sistema inmune y también contribuye a bajar los niveles de proteínas inflamatorias.

El estrógeno también se encarga de la producción de ACE2, proteína de la superficie celular que la COVID-10 usa como “puerta de entrada” a nuestras células.

Por otra parte, los hombres se caracterizan por tener un cromosoma X heredado por su madre y un cromosoma Y del padre mientras una mujer tiene dos cromosomas X, el cromosoma X tiene varios genes fundamentales para el funcionamiento del sistema inmune, por lo que las mujeres tienen una ventaja en este sentido.

La muerte o las enfermedades no discriminan por género, sin embargo, las brechas sociales, económicas y culturales que hemos impulsado han arrojado que la COVID-19 sea más mortal para los hombres.

