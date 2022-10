Foro Forbes en Español quiere ser el Davos de Latinoamérica

Antigua, Guatemala.- El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, señaló que este 18 de octubre es un día histórico para su nación, ya que se inicia un nuevo cambio en la transformación económica del país, ya que se hace realidad uno de los sueños del país como la realización del Foro Forbes en Español.

En su participación al inicio del primer Foro Forbes en Español, Giammattei destacó que “el Plan Guatemala no se detiene es una iniciativa que permite construir a Guatemala en el Jaguar económico de Latinoamérica, la cual tiene como objetivo la creación de 2.5 millones de empleos en un periodo de 10 años”.

En su discurso el presidente de Guatemala reconoció que las medidas tomadas por su gobierno permiten que el país centroamericano cierre 2022 con un crecimiento cercano al 5%, luego de una contracción económica de 1.8%.

Giammattei dijo que cifras como las del crecimiento aunado al reconocimiento positivo de las principales calificadoras como Fitch, S&P y Moody’s. Agregó que con la aprobación de Leyes como la Simplificación de trámites y la Ley de Fomento para la Inversión de Capital Extranjero se fomenta un crecimiento y condiciones para la inversión.

Una muestra de ello es que el monto de Inversión Extranjera Directa esperado para 2022 que es de 1,500 millones de dólares fue superado en fechas recientes, ya que se llegó a 1,700 mdd antes de finalizar el año.

Presidente de Guatemala,Alejandro Giammattei. Foto: Karina Hernández.

El presidente de Forbes en Español, Mariano Menéndez, destacó que Forbes quiere ser el Davos en América Latina y que Guatemala podría ser un gran lugar para llevarlo a cabo. En el marco de su discurso anunció el lanzamiento y operación del sitio web de Forbes en Español.

El directivo sostuvo que el español es la segunda lengua más hablada del mundo por el número de personas que la tienen como lengua materna; hablan español como primera o segunda lengua 450 millones, y se superan 500 millones de personas sumando a quienes lo han aprendido como lengua extranjera.

Menéndez expuso que en el plano económico todavía es mayor la relevancia del idioma español, con una capacidad de compra que alcanza cerca de 10% del Producto Interno Bruto mundial.

Agregó que el español multiplica por cuatro los intercambios comerciales entre los países hispanohablantes, y es un gran instrumento de internacionalización empresarial, porque compartir el idioma español multiplica por 7 los flujos bilaterales de inversión extranjera directa.

Nearshoring, una oportunidad para Guatemala

En la entrevista titulada, Claves para el crecimiento económico y la sostenibilidad, el expresidente de México, Felipe Calderón, expuso los retos a los que se enfrentando las economías de los países como la alta inflación y la necesidad de subir las tasas de interés para contenerla.

Calderón sostuvo que Guatemala puede aprovechar el neoshoring, lo que representa una gran oportunidad de inversión con un socio comercial como Estados Unidos, tras criticar que México cuenta con una política abiertamente antinversión, por lo que el país centroamericano puede aprovechar esto.

“El nearshoring es la gran oportunidad de Guatemala, las empresas estadounidenses están buscando donde invertir”, Felipe Calderón, expresidente de México.

El expresidente de México, Felipe Calderón. Foto: Karina Hernández.

El crecimiento de una nación no se explica por los recursos naturales, por la cultura o la religión “lo que explica la prosperidad de una nación es el Estado de Derecho”, dijo el ex presidente de México, Felipe Calderón, y agregó: “La diferencia es de 35% del PIB”, entre un país con legalidad y uno que no la tiene.

Explicó que es preciso abrir la inversión en capital físico y humano, y que los niveles de inversión en infraestructura, por ejemplo, tendrían que ir del 7% al 11% del PIB.

Razones para invertir en Guatemala

En la primera Forbes Talk, el CEO de Millicom, Mauricio Ramos, comento que su principal mercado es Guatemala, ya que sus inversionistas en países nórdicos preguntas sobre la situación en Guatemala y las razones por las que invierten en país centroamericano.

Dentro de su participación el primer Foro Forbes en Español, el directivo de Millicom destacó la importancia de invertir en Guatemala, ya que la firma destino 2.3 millones de dólares para comprar al 100% la compañía TIGO.

Una de las razones para invertir en Guatemala se debe a cuatro cosas que tienen que ver con una economía sólida y estable, disciplina fiscal, una población joven y una estabilidad cambiaria.