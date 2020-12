Fotogalería: Arranca la carrera de aplicación de vacunas Covid-19

El comienzo de las vacunaciones en la capital rusa coincidió con un nuevo récord de contagios diarios tanto en la ciudad como el conjunto del país, con 7,993 y 28,789 nuevos casos de coronavirus, respectivamente.

Para ello , se han habilitado centros de vacunación en setenta policlínicos de Moscú, a los que en la primera etapa de la campaña pueden acudir personas de entre 18 y 60 años pertenecientes a grupos de riesgo, como profesores, sanitarios o trabajadores sociales.

La vacunación, de carácter voluntario, se efectúa mediante cita previa, que se solicita a través de internet en el portal de servicios del Ayuntamiento.

KALININGRADO, RUSIA. 4 DE DICIEMBRE de 2020: Una mujer en servicio de la Flota del Báltico de la Armada rusa recibe la vacuna rusa Sputnik V durante la vacunación COVID-19. Foto: Vitaly NevarTASS a través de Getty Images

Todo el procedimiento lleva aproximadamente una hora, ya que incluye un examen médico, la preparación de la vacuna (hay que descongelarla en el momento) y un período de observación de media hora tras haber sido suministrada.

La vacuna se administra en dos dosis, por lo que las personas que la recibieron este sábado tendrán que volver dentro de tres semanas para que se les inyecte la segunda.

Reino Unido

El primer ministro británico, Boris Johnson, observa cómo la enfermera Rebecca Cathersides administra la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 a Lyn Wheeler en el Guy’s Hospital al comienzo del programa de inmunización más grande de la historia del Reino Unido el 8 de diciembre. Foto: Frank Augstein – Pool / Getty Images

Reino Unido ya ha autorizado la vacuna de Pfizer, permitiendo a Margaret Keenan, de 90 años, recibir el primer pinchazo en un hospital local de Coventry, en el centro de Inglaterra.

Aunque China y Rusia han avanzado con sus propias vacunas, Reino Unido es el primer país occidental que ha comenzado a realizar vacunaciones masivas.

Estados Unidos podría seguir pronto, ya que un panel de asesores externos de la FDA se reunirá el jueves para discutir si se recomienda la autorización del uso de emergencia para la vacuna de Pfizer. Autoridades sanitarias estadounidenses prevén una luz verde rápida y un comienzo de las inoculaciones unos pocos días o semanas después.

Un miembro del personal (C) recoge al siguiente paciente para recibir la vacuna Pfizer-BioNTech Covid-19 en un centro de salud el primer día del programa de inmunización más grande en la historia del Reino Unido el 8 de diciembre de 2020 en Cardiff, Reino Unido. Foto de Justin Tallis – Pool / Getty Images

Moscú prevé vacunar a 7 millones de personas

Según el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, miles de personas ya han solicitado cita para ser vacunadas y los planes de Ayuntamiento prevén que la campaña alcance hasta a siete de los casi trece millones de habitantes de la ciudad.

Una enfermera sostiene un paquete de la vacuna rusa Sputnik V durante la vacunación contra COVID-19. Foto: Vitaly NevarTASS a través de Getty Images. Kaliningrado, Rusia , 4 de diciembre de 2020:

“Como ocurre con cualquier vacuna, esta puede provocar debilidad y un ligero aumento de la temperatura corporal en las primeras veinticuatro horas después de su administración”, advirtió la directora del policlínico Nº 2 de Moscú, Natalia Shindriayev, en declaraciones a la agencia RIA Nóvosti.

La doctora recalcó que se trata de una “reacción absolutamente normal”.

Sajonia, Leipzig: un empleado de la Cruz Roja Alemana (DRK) camina por un pasillo de la Feria Comercial de Leipzig. Allí se está construyendo un futuro centro de vacunación para combatir la pandemia de coronavirus. Foto: Sebastian Willnow / dpa-Zentralbild / dpa (Foto de Sebastian Willnow / picture alliance a través de Getty Images

Vacuna en Estados Unidos

Los reguladores estadounidenses se acercaron más el martes a la aprobación de la vacuna de Pfizer del COVID-19, el día en que una británica de 90 años se convirtió en la primera persona inoculada fuera de las pruebas clínicas, ofreciendo esperanza ante una pandemia que ha puesto al límite a los hospitales.

Por su parte, el gobierno saliente de Donald Trump buscaba reforzar el suministro de vacunas para Estados Unidos y el Congreso progresó hacia la aprobación de un paquete de alivio de parche el lunes, cuando se reportaron 203,474 infecciones más y perecieron otras 1,582 personas.

Pfizer está a punto de ganar la aprobación de Estados Unidos para la vacuna que desarrolló con la alemana BioNTech. El martes superó un nuevo obstáculo, ya que la Administración de Alimentos y Medicamentos y Alimentos (FDA) hizo públicos documentos que no indicaron nuevos problemas sobre seguridad o eficacia.

El nuevo centro de vacunas para inoculaciones masivas contra Covid-19 en el ‘Rhein-Main Hallen’ el 7 de diciembre de 2020 en Wiesbaden, Alemania. Alemania está convirtiendo los pabellones de ferias comerciales, gimnasios, arenas de eventos y otros lugares en todo el país como lugares para administrar la próxima vacuna Covid-19, y es probable que las primeras vacunas ya comiencen este mes. Foto: Thomas Lohnes / Getty Images

Trump firmará un decreto el martes para asegurar que el acceso prioritario a las vacunas Covid-19 adquiridas por el gobierno de Estados Unidos se otorgue a sus compatriotas antes de ayudar a otros países.

La firma se produce después de que The New York Times informó de que Pfizer tal vez no pueda proporcionar más vacunas a Estados Unidos hasta junio debido a sus compromisos con otros países.

The Washington Post también informó que el gobierno de Trump dejó pasar hace meses la oportunidad de comprar el doble de los 100 millones de viales acordados. Pfizer instó al ejecutivo a comprar 200 millones de dosis, suficientes para 100 millones de personas, ya que la vacuna se administra en dos inyecciones, informó el diario.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó un ejecutivo en la Cumbre de Vacunas Operation Warp Speed ​​el 8 de diciembre de 2020 en Washington, DC. El presidente firmó una orden ejecutiva que indica que Estados Unidos proporcionaría vacunas a los estadounidenses antes de ayudar a otras naciones. (Foto de Tasos Katopodis / Getty Images

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, rechazó los reportes, afirmando a la prensa que “la administración no lo dejó pasar. Contratamos a muchas otras compañías”.

El doctor Moncef Slaoui, un líder de la Operación “Warp Speed”, dijo el martes que confía en que habrá vacunas suficientes para inmunizar a los estadounidenses para mediados del próximo año.

“Nos hemos comprometido a tener suficientes dosis de vacunas para inmunizar a toda la población a mitad del año, en 2021. Seguimos confiando en que esto será así”, afirmó en una entrevista con Fox News.

La enfermera a cargo adjunta, Katie McIntosh, administra la primera de dos inyecciones de vacuna Pfizer / BioNTech Covid-19 a la gerente de enfermería clínica, Fiona Churchill en el Western General Hospital en el primer día del programa de inmunización más grande del Reino Unido. historia el 8 de diciembre de 2020 en Edimburgo, Escocia. Más de 50 hospitales en Inglaterra fueron designados como centros de vacunación covid-19, la primera etapa de lo que será una larga campaña de vacunación. El personal del NHS, los mayores de 80 años y los residentes de hogares de ancianos estarán entre los primeros en recibir la vacuna Pfizer / BioNTech, que recientemente recibió la aprobación de emergencia de las autoridades sanitarias del país. Foto: Andrew Milligan – Pool / Getty Images

La Organización Mundial de la Salud ya ha alertado su preocupación ante una creciente percepción de que la pandemia ha llegado a su fin. Ante ello a remarcado que por ahora sólo las medidas públicas pueden impedir la propagación del coronavirus.

Las vacunas contra el coronavirus serán herramientas poderosas para evitar lo peor de este patógeno, pero solas no acabarán con la pandemia, al menos el próximo año, ya que no podrán producirse suficientes cantidades para que todos los que lo desean sean inmunizados.

“Los casos y las muertes continuarán y tenemos que ser claros en ello, pero su número estará en gran medida en nuestras manos. Las vacunas serán una elemento importante de nuestra caja de herramientas, pero vacunas no significan cero covid porque no pueden hacer por si solas todo el trabajo”, dijo el doctor Mike Ryan, alto responsable OMS.

Margaret Keenan, de 90 años, es aplaudida por el personal cuando regresa a su sala después de convertirse en la primera persona en el Reino Unido en recibir la vacuna Pfizer / BioNtech covid-19 en el Hospital Universitario el 8 de diciembre de 2020 en Coventry, Reino Unido. Foto: Jacob King – Pool / Getty Images

Con información de Reuters, EFE.

