Concluidas las campañas políticas e iniciada la veda, la propaganda que los partidos colocaron en la vía pública (hasta en árboles o puentes peatonales) se convirtió en basura electoral. Pendones, mantas, lonas de plástico, volantes, todo eso se convierte en residuos que, en teoría, deberían ser reciclados, pero en cada elección no hay constancia de que eso se cumpla.

Desde el mediodía del jueves cuadrillas de servicios urbanos emprendieron una cruzada por vías primarias de la Ciudad de México para retirar todo remanente de propaganda. El retiro podrá tomar hasta siete días, pero para el día de la elección el entorno de las casillas de votación no deberá lucir ningún tipo de publicad política.

Miles de pesos gastan los partidos políticos en propaganda que se convierte en basura electoral. Foto: © Oswaldo Ramírez 20 de mayo 2021.

Alfredo Paredes, CEO de Capitol Consulting & Communication, experto en comunicación estratégica y académico internacional, desgrana tres puntos importantes de lo que significó esta campaña electoral, empezando por la propaganda política de calle:

Foto: © Oswaldo Ramírez 20 de mayo 2021

Es una publicidad obsoleta que no están considerando la actual digitalización de la comunicación. La forma de la gente de cómo se conecta con la política es a través de redes sociales y medios digitales.

Es una animadversión por parte del ciudadano. A los ciudadanos nos molesta que se invada el espacio público con esta propaganda. El desprestigio de la política, de los candidatos, de los partidos genera un efecto negativo en la ciudadanía. La gente lo ve mal, lo ve como basura, es algo que viene a hacer feo el entorno. Satura el espacio público.

Foto: © Oswaldo Ramírez 20 de mayo 2021.

Como forma de comunicación política, a la gente ya no le causa impacto, no la toma en cuenta para decidir su voto. No influye en su decisión. Es una publicidad que está fuera de uso.

Retiro de basura electoral en CDMX en las últimas 3 elecciones:

77.5 toneladas en 2012 (elección presidencial)

42.5 toneladas en 2015 (elección intermedia)

10.1 toneladas en 2018 (elección presidencial)

Foto: © Oswaldo Ramírez 20 de mayo 2021.

Acorde con Paredes, el presidente de la Fundación para el Rescate y la Recuperación del Paisaje Urbano, Jorge Negrete, considera que la propaganda electoral colocada en vía pública contamina de manera física (al convertirse en basura una vez que concluyen las campañas) y visual. “La teoría dice que se debe reciclar (la propaganda), pero no sabemos si eso se cumpla, de hecho, los partidos políticos ni siquiera retiran su propaganda cuando terminan las campañas”.

Foto: © Oswaldo Ramírez 20 de mayo 2021.

Una consecuencia de la contaminación visual que generan la propaganda en espacios públicos dice Negrete, es que “al estar inmersos en una realidad en la cual la publicidad exterior se encuentra presente en todos lados, nos sometemos a un bombardeo de información. Te des cuenta o no, estás percibiendo la información y la única manera en la que el cerebro puede lidiar con eso es a través del estrés”.

Foto: © Oswaldo Ramírez 20 de mayo 2021.

Agrega que otro efecto de tener una ciudad tapizada de publicidad y propaganda electoral es que “el patrimonio intangible más importante de cualquier ciudad es su paisaje urbano y lo pierdes a través de la contaminación visual. Si tú no puedes ver los elementos que forman parte del paisaje urbano, estás perdiendo una buena porción de lo que te da ese patrimonio intangible”.

#Elecciones2021 | A partir de este momento, inicia la #VedaElectoral: periodo de reflexión para que todas y todos analicen su voto y lo ejerzan con libertad el #6dejunio✍️🏻🗳️



Invitamos a las y los actores involucrados a respetar esta etapa de silencio para la ciudadanía📣🚫 pic.twitter.com/u5DIc9KAbZ — IECM (@iecm) June 3, 2021

Producción de publicidad política

Alfredo Paredes considera que la producción de la publicidad política lleva una técnica, un protocolo. Criterios de impacto visual, se siguen las reglas de la selección de colores, de contraste, del entorno donde se colocará la publicidad. Las dimensiones de esa publicidad para atraer la atención de público.

Foto: © Oswaldo Ramírez 20 de mayo 2021.

En Europa ya están designados y registrados los espacios para la publicidad, paradas del camión, las estaciones del metro, lugares específicos que no contaminan el entorno, lugares regulados por la ley, incluso. Con diseños muy atractivos, muy visuales. Es esos países que se basa en propuestas se busca tener el control de una publicidad muy efectiva, en términos de propuestas muy concretas.

En México no se cuida nada de esto. Comenta que las fotografías parecen sacadas de álbumes viejos, no tienes buenos acabados, ni combinación de colores, no se hace una buena distinción de los contrastes. Se ubican en lugares muy mal designados. Eso les quita mucha efectividad. Lo más grave es que no son ni propuestas, son frases vacías: “El cambio ya,” “Ahora si vamos por todo”, “Vamos a ganar.”

Foto: © Oswaldo Ramírez 20 de mayo 2021.

“Es algo que no genera ningún impacto político y electoral. Es un desperdicio de recursos. No contribuye al voto ni a informarle al ciudadano”, apunto el experto en comunicación estratégica.

La propaganda en calle es una publicidad en declive. “Nosotros le llamamos publicidad aérea, de calle, publicidad urbana. En el 2000 se gastaba en esa publicidad el 33 o 40% del gasto de campaña. Actualmente ha bajado al 10%, lo demás se va a publicidad digital, en aplicaciones, redes sociales”.

Foto: © Oswaldo Ramírez 20 de mayo 2021.

Se sigue usando en pequeñas comunidades a donde no hay otra forma llegar, donde hay poca cobertura de los servicios de internet, porque no toda la gente usa las redes sociales, explica.

La doctora Magdalena Trujillo Barragán, de la Unidad de Alta Tecnología de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), coincide en que la propaganda que acaba como basura debe migrar en su mayoría a los canales digitales, pero en los casos que no sea así, subraya, “es mejor utilizar un material biodegradable que permita que no se contamine el medio ambiente, para un evento como este que es un uso masivo durante un corto tiempo, definitivamente se debe cambiar a un material biodegradable”.

Foto: © Oswaldo Ramírez 17 de mayo 2021.

Alfredo Paredes concluye con tres puntos fundamentales de esta campaña electoral:

Es una lástima que partidos y candidatos hayan exhibido esta pobreza de propuesta, planes, esta carencia de ideas claras de lo que van a hacer, para qué compiten en un puesto de elección popular. Han sido uno de los procesos más desafortunados en ese sentido.

Foto: © Oswaldo Ramírez 20 de mayo 2021.

Ha predominado las descalificaciones, las agresiones, los chismes, las intrigas, las payasadas, los bailes, en tratar de ganarse a como dé lugar la simpatía del electorado. Porque no tienen nada que ofrecer, este vacío, esta falta de liderazgos genuinos exhibe por este tipo de excesos verbales, excesos de descalificaciones. Y sobre todo este tipo de exhibiciones: de las mentadas de un candidato hasta esos bailecitos, coreografías, superhéroes, enmascarados, todo ese circo de personajes que se metieron en la política. Lo que menos tiene son propuestas y capacidades para resolver los problemas graves que tiene este país.

Trabajadores de limpieza de la CDMX, cortan cuerdas que sostiene propaganda electoral en puentes viales. Foto: © Andrea Gama 3 de junio del 2021.

Se han desdibujado los partidos políticos. Se han visto muy mal los candidatos entre cambios de partidos, renuncias por otro candidato. Para qué tanta publicidad si se fusilan entre ellos. Con campañas muy insulsas, campañas muy violentas con más de 88 candidatos asesinados, amenazas, secuestros. Un desafortunado resumen de estas campañas.

Y añade una última recomendación: que los ciudadanos se informen y voten por los mejores candidatos porque su participación es muy trascendental, que no tiren su voto a la basura.

Foto: © Andrea Gama 3 de junio del 2021.

