Después de 17 meses, los niños regresaron a las escuelas entre cubrebocas, gel antibacterial y la sana distancia para evitar contagios por Covid-19. Aunque este regreso era opcional según el presidente Andrés Manuel López Obrador, algunos docentes no dieron alternativas para que los menores siguieran su formación desde casa.

Desde las 8:00 de la mañana los niños comenzaron a ingresar a las escuelas de forma escalonada. Esta vez, a diferencia de otros regresos escolares, las indicaciones de los papás a sus hijos fueron: “Si necesitas otro cubrebocas, lo sacas de tu mochila”, “aquí llevas gel, te lo pones antes de que comas”, “no te vayas a quitar el cubrebocas ni la careta”, “recuerda que debe haber sana distancia con tus compañeros”.

Padres se despiden de su hijo al llevarlo a su primer día de escuela. 30 de agosto 2021. Foto: © Andrea Gama

En la Ciudad de México, entre 90% y 95% de los colegios, tanto públicos como privados, reanudaron clases, entre ellas está la primaria Carmen Serdán, en la alcaldía Venustiano Carranza, donde padres de alumnos de primero y segundo señalaron que fue “casi obligatorio” llevar a sus hijos a las aulas.

Explicaron, que los profesores les dijeron que no les iban a mandar trabajos ni a dar clases virtuales a los alumnos que no asistieran y que al final del año les haría un examen para evaluar si los pasaban o no de año.

Toma de temperatura los alumnos antes de ingresar a la escuela. 30 de agosto 2021. Foto: © Andrea Gama

– ¿Por qué trajo a su hijo a la escuela?- se le preguntó a una madre de familia.

-Porque nos estaban obligando; era así como “no la traigas, pero no hay forma de evaluarlos”. Los maestros no nos iban a apoyar mandándonos actividades (para los niños) como lo hacían. Nosotros teníamos que enseñarles en casa y hasta que los padres decidieran regresarlos, los iban a evaluar. Era algo forzoso, era voluntariamente casi forzoso- respondió Joselyn Moreno.

Maestras le brindan a sus alumnos gel antibacterial antes de ingresar a la institución. 30 de agosto 2021. Foto: © Andrea Gama

Ella es mamá de Britany, quien va en 2B. La niña pasó su primer año de primaria con clases en línea, por lo que no conoce personalmente a sus compañeros de clase.

“Ella viene emocionada, contenta, nerviosa; quiere conocer a sus amigos. Todo el año pasado lo tomo en línea”, señala la mamá de la menor.

En este mismo caso estuvo Angelica, quien decidió omitir su apellido. La señora comenta que un profesor de segundo año no quiso dar ni clases ni asesorías a los menores si no iban a la escuela y solo dijo que debían ver el programa “Aprende en Casa 2021”.

Niños portan cubrebocas y caretas para regresar a tomar clases. 30 de abril 2021. Foto: © Andrea Gama

“No quiso mandar actividades para que los niños las hicieran en casas; por eso mejor lo traje a la escuela, porque si no, no lo iban a evaluar”, señala la mujer.

Mientras, algunos padres estuvieron de acuerdo con el retorno a las escuelas, aunque comentaron que los enviaban con “un paquete de salud”, como dos cubrebocas, un jabón, gel antibacterial y toallitas desinfectantes.

“Tenemos que aprender a vivir con este virus, y es cierto, muchos no querían traer a los niños, pero en los parques, en las plazas hay demasiados niños; aquí nos dieron la opción. Dijeron (los profesores) que no vendrán todos los niños (juntos), sino van a venir en grupos pequeños”, comenta Sandra Jiménez.

Retorno a clases en México en medio de la tercera ola de COVID-19. 30 de agosto 2021. Foto: © Andrea Gama

Verónica Muñoz, mamá de Elisa, decidió llevar a su hija a la escuela, porque la niña estaba “muy aburrida” , ya que desde hace más de un año no asistía a la escuela.

“Ya en casa estaban muy aburridos, muy desesperados, se estaban poniendo agresivos: opté por traerla a la escuela”, menciona la mujer mientras esperaba a que la menor de tercer año le tocara su turno para entrar, pues los niños tenían distinta hora de ingreso dependiendo del grado escolar.

Otros padres de familia decidieron no llevar a sus hijos al considerar que aún no es tiempo de que acudan a lugares cerrados, ya que no hay una vacuna contra el Covid-19 para menores de edad.

En este caso, se encuentra Brenda Martínez, quien tiene una hija que va en 3B. Cuenta que todos en este grupo se decidió que los niños no regresarán de forma presencial a las aulas, por lo que el profesor mandará actividades para los menores.

Regreso a clases en México mediante la tercera ola de COVID-19. 30 de agosto 2021. Foto: © Andrea Gama

“El contagio está más fuerte y la escuela no nos daba una afirmación de que (los niños) no se iban a contagiar. (En el regreso a clases) deberían estar personal de salud y no está. ¿Cómo voy a meter a mi hijo? El maestro dijo que va a mandar actividades y el viernes a las 8:10 tenemos que traer los”, comenta.

Tanto solo en esta escuela, los niños acudirán solo dos días por semana de 8:00 am a 12:00 pm; los niños deben llevar cubrebocas, gel antibacterial y toallitas desinfectantes; además, los profesores prometieron que por salón habrá menos de 10 menores.

Jardín de niños Loma Hermosa en la alcaldía Miguel Hidalgo. 30 de agosto 2021. Foto: © Oswaldo Ramírez

Mientras, los padres de familia se preocupaban porque sus hijos llevaran todo el kit de limpieza, los niños estaban emocionados de regresar a los salones de clases.

-No te pongas nerviosa, tranquila- le dijo Roberta a su hija Marcela, quien ingresó a primer año de primaria. La mujer explica que la menor estaba nerviosa porque era su primer día de clases.

Jardín de niños Loma Hermosa en la alcaldía Miguel Hidalgo. 30 de agosto 2021. Foto: © Oswaldo Ramírez

-¿Mamá, ya me toca entrar? Ya quiero entrar- le pregunta Alejandro a su mamá. El niño pasó a tercer año de primaria y durante los 17 meses que no tuvieron clases presenciales, el menor estuvo en su casa y solo salía algunas ocasiones al parque.

Jardín de niños Loma Hermosa en la alcaldía Miguel Hidalgo. 30 de agosto 2021. Foto: © Oswaldo Ramírez

