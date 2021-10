Fotogalería: Paro de gaseros indefinido

EFE.- El Gremio Gasero Nacional mexicano protestó este lunes con un paro de labores indefinido y cierre de calles por el aumento de precio del combustible definido por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en medio de los cambios energéticos del Gobierno.

Los gaseros se manifestaron frente a la Secretaría de Energía (Sener), en el sur de Ciudad de México, donde advirtieron de la huelga de 10.000 empleados, 6.500 unidades y más de 100 estaciones en el Valle de México, con la posibilidad de incorporar más regiones del país.

11 de octubre 2021.

La protesta ocurre por el incremento “sorpresa” desde 13,08 pesos (unos 0,65 dólares) en la tarifa de litro de gas licuado de petróleo (LP) hasta el actual de 13,30 (0,67 dólares), lo que reduce su comisión a 50 centavos (apenas 0,025 dólares), expuso Enrique Medrano, vocero del gremio.

“Hemos sido civilizados, pacíficos, hemos sido respetuosos de la autoridad y queremos seguir siendo, pero es imposible seguir con ese margen trabajando”, declaró Medrano a los medios.

Los gaseros se han enfrentado al Gobierno desde la primera semana de agosto tras la creación de la empresa estatal Gas Bienestar y los topes máximos a los precios del combustible.

11 de octubre 2021.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, promotor de estos cambios, ha amagado con denuncias penales a los gaseros que interrumpan el suministro.

El vocero del gremio reconoció que el Gobierno “ha sido respetuoso”, pero señaló que se agota su paciencia para hallar una solución a la definición de precios, por lo que insistió en la manifestación y en el paro de labores.

“Ha sido respetuoso, nos ha atendido. El problema es que no hay un resultado, no hay una respuesta, hay pláticas y pláticas, pero no llegamos a nada. Ese es el grave problema”, argumentó.

11 de octubre 2021.

Los gaseros obstruyeron con pipas de gas la vialidad de la avenida Insurgentes, una de las más transitadas de la capital, e indicaron que el paro de labores estaría condicionado a la respuesta que obtengan en un diálogo con la Sener.

La manifestación ocurre en medio de los cambios que el Gobierno de López Obrador realiza al sector energético.

Apenas en la mañana, el presidente y la titular de la Sener, Rocío Nahle, defendieron una polémica reforma eléctrica constitucional con la que pretenden limitar a 46 % la participación del sector privado en la generación del mercado eléctrico y eliminar la CRE, el regulador de energía.

11 de octubre 2021.

José Adrián Rodríguez, otro dirigente de los gaseros, negó que sus protestas sean contra la reforma.

“Hasta el día de hoy, desde que se creó la directriz para el bienestar del usuario final para el gas LP, todas las personas que ustedes ven con un autotanque han estado subsidiando de su propio bolsillo un costo de tres pesos (0,15 dólares) por litro. Es increíble”, expresó.

Por su parte, esta tarde el secretario de Gobernación de la capital, Martí Batres, dijo en conferencia de prensa que “todos menos tres” de los bloqueos habían sido ya desarticulados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

11 de octubre 2021.

Detalló que los gaseros se reunieron con representantes de la Secretaría de Energía (Sener) y pidieron que se aumentara el precio del gas para los consumidores en un peso, es decir, que pasase a costar 14,30, algo que confirmó la institución en un comunicado.

“La Secretaría de Energía les dijo que no es posible porque se está trabajando para que el gas tenga un precio accesible para la población. Nosotros (Gobierno de la Ciudad de México) estamos en esta idea de respaldar a las familias, la economía popular y por lo tanto de que no suba el precio del gas”, sentenció.

Por último, aseguró que por el momento no hay riesgo de que haya desabasto de gas. EFE

