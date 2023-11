PAN, PRI y PRD elegirán a su candidato en CDMX por encuestas y debates… o acuerdo

No sólo en Morena hubo desacuerdos para elegir el método y al candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), también en la oposición, pues los panistas buscaban imponer a su contendiente Santiago Taboada, sin embargo, ayer a última hora, el PAN, PRI, PRD resolvieron que irán en coalición y que por medio de encuestas y debates elegirán a quien los abandere en las elecciones de 2024.

Pese a que establecieron esas reglas para elegir al candidato, quedaron como “letras chiquitas” que al final se puede resolver por acuerdo político, señaló la diputada Cynthia López Castro, aspirante a la candidatura.

En entrevista, la legisladora por el PRI explicó que el 15 de noviembre comenzarán los registros de los aspirantes a la candidatura para gobernar la CDMX y podrán hacerlo en cualquiera de las instalaciones de los tres partidos.

“Lo que forzamos es que hubiera elección y que no quedará cargado a un aspirante, que hubiera proceso electoral”, comentó la priista, quien reclamó que el PAN buscará que el candidato de los tres partidos sea un hombre.

Mientras, el diputado perredista Luis Espinosa Cházaro comentó que a partir del 17 de noviembre comenzará la precampaña y finalizará hasta enero.

El también aspirante a la candidatura para la CDMX explicó que habrá al menos 4 debates y después se realizará una encuesta para conocer al mejor posicionado para la coalición Va por la Ciudad de México.

“Celebro que hayamos podido tenido un método similar, si bien no idéntico al que tuvimos a la Presidencia de la República. No fue una cuestión fácil. El tamaño de la CDMX hace que no sea un acuerdo sencillo, pero felicito a los presidentes estatales al igual que los nacionales que pusieron todo el oficio político”, mencionó Espinosa Cházaro en entrevista.

