‘Fracasé en elegir a ministros de la SCJN’: AMLO, quien prevé invalidación de ‘plan B’ electoral

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que fracasó en la elección de dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mismos que hoy se alistan a invalidar su llamado “plan B” electoral en su totalidad al considerar que su aval en el Congreso de la Unión incurrió en violaciones graves al proceso legislativo.

Al igual que en otras ocasiones, el mandatario federal arremetió contra el Poder Judicial pues aseguró que está al servicio de una minoría debido a que no tienen como actor principal al pueblo de México y siguen privilegiando la acumulación de dádivas a costa del presupuesto federal.

“No, no me sorprende, (la invalidación del Plan B) ahora sí que eso no es nota. Ministros alineados y el Poder Judicial al servicio de una minoría, no se imparte justicia no se tiene como actor principal al pueblo al pueblo, es un poder al servicio de una élite política y económica.

“Entonces, si hace falta una transformación, pero que le haga el pueblo de manera democrática. Porque yo fracasé propuse cuatro y dos a la primera se deslinda deslindaron y fueron acomodarse al bloque conservador claro alegando que son independientes. Sí, son independientes, del pueblo”, reprochó.

Lee: Ministro propone invalidar segunda parte del ‘plan B’ electoral de AMLO

Ayer, el ministro Javier Laynez dijo que propondrá al pleno de la Corte declarar la invalidez de la segunda parte del “plan B” electoral el cual contiene cambios a la estructura orgánica del Instituto Nacional Electoral (INE), reduce los salarios de los consejeros, elimina fideicomisos y pone nuevas reglas para los partidos políticos.

El máximo tribunal constitucional señaló que la invalidez es procedente porque durante la aprobación de estas reformas, el Congreso de la Unión incurrió en múltiples violaciones graves al procedimiento legislativo, las cuales “son suficientes para invalidar la totalidad del decreto impugnado, lo que es congruente con la doctrina jurisprudencial que la Corte ha sostenido en más de 30 asuntos y que recoge los requisitos mínimos para que un proceso legislativo sea válido.

En ese sentido, el jefe del Ejecutivo federal consideró necesario una reforma constitucional que democratice al Poder Judicial por lo que reiteró que tan pronto como se elija a un nuevo Congreso de la Unión en junio de 2024, mandará una reforma para que los ministros de la Corte sean elegidos por voto directo.

