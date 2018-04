Francia organizará el ‘Davos de la Paz’ en la playa del Día D

Por Paola Sandoval

PARÍS, Francia. Con un presupuesto de un millón de euros Francia lanza su primer Foro Mundial de la Paz. En la región de Normandía, conocida mundialmente por haber sido escenario del Día D —la ‘la zona del desembarco’ de las fuerzas aliadas en 1944, durante la Segunda Guerra Mundial— y realizarse la Cumbre del G8 en 2011, una zona militar única en el mundo, que postula a su vez a ser nombrada patrimonio mundial de la UNESCO.

“La inversión asciende a un millón de euros y va ser el equivalente al Davos de la Paz. En un acto de legitimidad, pues es de todos sabidos los sucesos terribles acaecidos en la región. Para ello, vamos a contar con la participación de personalidades de todo el mundo, entre militares, políticos, diplomáticos, y por supuesto, gente de a pie”, dijo a Forbes Mexico el ex-ministro de Defensa francés y actual Presidente de la Región de Normandía, Hervé Morin.

El funcionario acotó que, “cabe recordar que el prestigioso Premio Bayeux, a los mejores corresponsales de guerra de todo el mundo, se entrega anualmente en nuestra región. Es un tema de coherencia, y por ello, tiene sentido crear este foro mundial, para el que ya nos han asegurado su respaldo diversos y renombrados expertos internacionales”.

El Desembarco de Normandía —llamado en clave Operación Neptuno— fue un episodio determinante de la Batalla de Normandía (Operación Overlord) y, a la postre, desencadenante del final de la Segunda Guerra Mundial. Durante el inolvidable 6 de junio de 1944, el famoso Día D, 132,000 soldados aliados desembarcaron en la costa de Normandía, en el norte de Francia, en lo que sigue siendo la mayor invasión por mar de la historia. Hoy, las cinco playas del Desembarco —Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword— son tranquilas, pero en ellas pervive el recuerdo de tiempos de una gran masacre.

“El Foro Mundial de la Paz de Normandía va ser un nuevo e importante referente internacional —por iniciativa nuestra región que cuenta ya con casi 3 millones de turistas—, para ser un lugar de reflexión e intercambio alrededor de las tensiones mundiales y la construcción de la paz. Este foro se llevará a cabo cada año después de las conmemoraciones del Día D, es decir, después de cada 6 de junio”, precisa Morin.

Globalizar la paz

La edición 2018 ofrecerá dos días de conferencias, debates sobre el tema “Globalizar la paz: nuevas guerras, nueva paz”, talleres geográficos sobre la situación en la República Democrática del Congo, en Libia, en Afganistán o en los Balcanes, y talleres temáticos sobre disuasión nuclear, periodismo de guerra, niños soldados y nuevas armas de destrucción masivas.

El evento será liderado por destacados expertos geopolíticos, junto con representantes de gobiernos, el mundo académico y la sociedad civil. Varias personalidades ya han confirmado su presencia en Caen : Ban Ki-moon (ex Secretario General de la ONU), Steve Killelea (Presidente del Instituto de Economía y Paz), Antonio Tajani (Presidente del Parlamento Europeo) , Hubert Védrine (ex ministro de Asuntos Exteriores) , Bernard Cazeneuve (ex primer ministro), entre otras personalidades de las Américas, Africa y Asia.

Feria del Libro, Pueblo por la Paz y concierto

Con motivo de este Foro también se organizará un concierto el 8 de junio en una de las playas del desembarco, en Omaha Beach, así como animaciones en la ‘Villa para la paz” en presencia de organizaciones no gubernamentales, asociaciones, instituciones.

Una feria del libro especializada con la presencia de casas editoriales internacionales, y un hackathón por la paz con la participación de grupos de estudiantes de 100 nacionalidades y venidos de los cinco continentes.

“Queremos preparar a los jóvenes de todo el globo, ya que ellos serán los próximos dirigentes del siglo XXI, con valores de ética muy altos y con un significado importante del tema de la paz mundial. El concierto, para el que hemos asignado un presupuesto de 450,000 euros, sumados otros 200,000 euros en seguridad, será liderado por el comprometido y celebre artista Youssou N’Dour », indica Morin.

Las playas de la paz

Normandía en la actualidad goza de fama de tierra de paz. El desembarco de las fuerzas aliadas en las cinco playas ha quedado grabado en el espíritu de cada ciudadano del mundo como un símbolo de libertad.

Cada diez años, los jefes de Estado de los países aliados se reúnen en una de estas playas de la historia para conmemorar la liberación del continente europeo y la paz encontrada de nuevo. En 2014, 18 Jefes de Estado y de Gobierno asistieron al 70 ° aniversario.

Recientemente, Francia presentó la solicitud de “Landing Beaches, Normandy 1944” para su inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. El Comité del Patrimonio Mundial responderá en su sesión plenaria de julio de 2019.

“Hemos postulado ante la UNESCO, ahora queda esperar la respuesta, que pensamos va ser favorable por contar con todos los requisitos. De ser confirmado, será la única zona militar del mundo con dicha distinción. Lo que repercutirá también beneficiosamente y económicamente en nuestra región”, puntualiza sonriente el presidente de Normandía.

