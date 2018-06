Fujifilm demanda a Xerox por más de 1,000 mdd después de la fusión abortada

Fujifilm Holdings Corp demandó a Xerox Corp por más de 1,000 millones de dólares, culpando a la empresa de impresoras y copiadoras por sucumbir a la presión de los inversores activistas Carl Icahn y Darwin Deason al suspender una fusión propuesta.

En una demanda presentada ante el Tribunal de Distrito de los EE. UU. En Manhattan, Fujifilm acusó a Xerox de incumplimiento de contrato y de participar en “conducta intencional y atroz” al abandonar la fusión de 6,100 millones de dólares anunciada en enero, señaló Reuters.

Lee también Fujifilm analiza cancelar fusión con Xerox por 6,100 mdd

La fusión se eliminó el 13 de mayo cuando Xerox, en un acuerdo con Icahn y Deason, acordó instalar varios nuevos directores y reemplazar a Jeff Jacobson como presidente ejecutivo con el veterano ejecutivo de tecnología John Visentin.

“Xerox ha estado sujeto recientemente a los caprichos de los inversores activistas Carl Icahn y Darwin Deason, quienes, a pesar de ser propietarios minoritarios de las acciones de Xerox, han arrastrado a la Junta de Xerox en más direcciones de las que se pueden contar”, dijo Fujifilm.

Spokespeople for Xerox no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios. Icahn y Deason no respondieron de inmediato a solicitudes similares.

Xerox ha estado explorando opciones estratégicas, incluidas transacciones con otras compañías, pero la demanda podría obligarlo a abordar las quejas de Fujifilm antes.

Una fusión habría combinado a Xerox con la empresa conjunta de 56 años Fujifilm Xerox, en la que Fujifilm y Xerox tenían respectivas participaciones del 75% y el 25%.

A partir de entonces, Fujifilm habría poseído el 50.1% de las acciones comunes de Xerox, y los accionistas de Xerox habrían recibido un dividendo especial de 2,500 millones.

Icahn, el multimillonario, y Deason juntos poseían el 15% de las acciones de Xerox, y dijeron que la fusión infravaloraba a la empresa con sede en Norwalk, Connecticut.

Deason también acusó a Jacobson de organizar la fusión para mantener su trabajo.