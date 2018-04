Ganamos el debate y unos puntos más en la intención de voto: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, aseguró que ganó el debate de ayer, el primero de tres que habrá en las campañas, así como unos puntos más en las preferencias electorales.

En un mitin en Ixtapaluca, Estado de México, el abanderado de Morena, PT y el PES criticó a sus rivales por usar mentiras y “calumnias en grande” contra él “una y otra vez”, pero él tiene en su autoridad moral un escudo que lo protege.

“Salimos airosos, salimos bien, por el respaldo del pueblo, por las buenas vibras que transmiten muchos ciudadanos. Nos fue muy bien porque estuvimos lidiando a quienes querían golpearnos, ponernos mal, ponernos en ridículo y no pudieron”, expresó.

El tres veces candidato presidencial rechazó que Ricardo Anaya, aspirante de la coalición Por México al Frente, haya ganado el debate, como presume; en este sentido, recordó que el panista incluso compró por adelantado publicidad en internet para anunciarse como el triunfador.

PUBLICIDAD

“Ganamos el debate y ganamos unos puntos más en la intención de voto”, aseguró López Obrador, también identificado por su acrónimo AMLO.

Incluso, el político tabasqueño se aventuró a decir que ya rebasó el 50% de las preferencias de los votantes y que podría alcanzar el 70% en las encuestas. “No estoy exagerando”, mencionó.

No te pierdas: Facebook Live | El análisis posdebate de Forbes México

Por otra parte, el candidato advirtió que que sus contrincantes, pertenecientes a la mafia del poder, están buscando unirse para que uno solo compita contra él.

“Andan los de la mafia apuradísimos, se están aplicando a fondo porque quieren buscar la unidad de todos en contra de nosotros. Aunque se junten todos, aunque declinen y quede un solo candidato de ellos les vamos a ganar la Presidencia de la República”, dijo.

AMLO pidió a sus simpatizantes prepararse para enfrentar este escenario y solicitó dos cosas; primero, intensificar la promoción del voto –”que cada uno se ocupe de convencer a 10 más”– y, segundo, que no se quede ninguna casilla sin vigilancia.

Sobre esto último, el aspirante presidencial alertó que en las últimas elecciones, los partidos rivales han comprado a los representantes de casilla de Morena y sus partidos aliados, por lo que demandó escoger muy bien quiénes serán éstos.

“Antes de las elecciones van a visitarlos, a hacerles propuestas indecoras. ¿Para qué? Para que no vayan y que no cuiden la casilla, que no se presenten o que si se presentan, están nada más ahí de alcahuetes y firmando las actas que ellos mismos elaboran para el fraude electoral”, relató.

No te pierdas: #Verificado2018 | Cuatro frases falsas del debate presidencial