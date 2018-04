Por Verificado 2018

Durante el debate presidencial del domingo, entre ataques y promesas a medias, los candidatos hicieron declaraciones de veracidad cuestionable. Ya fuera presumiendo algún logro, atacando a un rival o simplemente para reforzar alguno de sus argumentos, los suspirantes de la silla presidencial cayeron en imprecisiones.

Éstas son algunas de ellas, las cuales se verificaron y resultaron ser falsas:

¿Qué dijo? “Nuevo León es el único estado que ha bajado el índice delictivo”.

¿Quién lo dijo? Jaime Rodríguez Calderón.

Una revisión a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) prueba que la frase del candidato independiente es falsa.

Las cifras revelan que la incidencia delictiva, en los delitos del fuero local y federal, se incrementó un 12.88%, de 2015 a 2017, los años en que gobernó “El Bronco”.

En el caso de los homicidios dolosos, las cifras indican que éstos también se incrementaron. En 2015, se cometieron 451 y al cierre de 2017 fueron 613, por lo que la tasa por cada 100,000 habitantes pasó de 9 a 12. En homicidios absolutos, el incremento fue del 35% de 2015 a 2017, según las cifras del SESNSP.

¿Qué dijo? “Cuando él fue jefe de gobierno (López Obrador), las inversiones cayeron 40%. Por una razón muy simple, porque espanta las inversiones y eso es un enemigo de la seguridad y la paz en el país”.

¿Quién lo dijo? Ricardo Anaya.

El cambio porcentual de la inversión extranjera directa entre 2001 y 2005, periodo en el López Obrador fue jefe de gobierno, sí fue efectivamente de -39%, como señaló el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente. Sin embargo, esto se produjo directamente por la compra de Banamex efectuada por Citigroup en 2001.

En realidad, la Ciudad de México culminó el 2001 con una inversión extranjera de 10,201 millones de dólares, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía. En los dos años posteriores, la cifra de IED en la capital disminuyó, pero de 2003 a 2005 ésta fue a la alza, y en 2005 cerró con una inversión de 6,239 mdd.

¿Qué dijo? “500,000 millones de pesos es lo que gasta todo el gobierno federal con la excepción de la Secretaría de Educación y el Ejército”.

¿Quién lo dijo? José Antonio Meade.

La cifra mencionada por el candidato de Todos por México no es exacta. El gasto total del gobierno federal en 2017 fue de 4 billones de pesos y, si a ese gasto le quitamos el gasto realizado en las Secretarías de Marina, Defensa y Educación Pública, el gasto es de 3 billones 658,000 millones de pesos.

El gasto total de las secretarías de Marina, Defensa y Educación pública representan 363,000 mdp del Presupuesto de Egresos, sobre un total de 3,789 mdp, por lo que el dato mencionado por el candidato del PRI es incorrecto.

¿Qué dijo? “En Nuevo León no tenemos ningún programa asistencialista”.

¿Quién lo dijo?: Jaime Rodríguez Calderón.

El candidato independiente aseguró en el debate que en Nuevo León no existen programas asistencialistas, lo cual es falso.

Un programa asistencialista es una transferencia de recursos monetarios o bienes a la población para aliviar problemas sociales, pero sin necesidad de resolverlos, según la organización civil Frente a la Pobreza. Y con base en esta definición, es fácil concluir que “El Bronco” se equivoca.

Entre los programas del gobierno neoleonés están la entrega de pasajes para transporte, el pago de servicios funerarios, para medicinas, hospedaje, “además de brindar otros servicios de asistencia social”. Las acciones a favor de las personas que viven en pobreza y extrema vulnerabilidad consisten en “apoyar a la economía familiar y complementar la dieta alimentaria de las personas más vulnerables mediante el suministro temporal y/o permanente de una dotación mensual de artículos de despensa”.

Además, en Nuevo León también hay apoyos para adultos mayores y para personas con discapacidad, con la entrega de 700 pesos mensuales en ambos casos.

Esta información está disponible en el sitio web del gobierno del estado en el área de “Programas de asistencia, atención y apoyo del DIF Nuevo León”.

¿Qué dijo? “Yo llevo todo la vida en la política, y ustedes me conocen, a mí el poder no me cambió, yo continúo viviendo en la casa de siempre, por eso estoy convencida de que nosotros no somos un pueblo de corruptos”.

¿Quién lo dijo? Margarita Zavala.

Es cierto, Margarita Zavala y Felipe Calderón reportan como su hogar la casa que tienen en la colonia Las Águilas, delegación Álvaro Obregón. Una propiedad que adquirieron en 2003, en realidad hace 15 años, y no 20, como dijo en el debate.

Lo que Zavala no dijo es que, en esos 15 años, su hogar prácticamente cuadruplicó de tamaño, al pasar de 450 metros cuadrados en 2003 a 1,623 m2, según lo reportado en su declaración 3de3. De acuerdo con una investigación del periodista Daniel Lizárraga, el crecimiento del patrimonio de la pareja Calderón-Zavala se dio durante su sexenio, a través de compras de terrenos a nombre de la ex primera dama, cuando ella no percibía ingresos en su papel de presidenta del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y financiados por créditos bancarios que eran pagados prácticamente de inmediato.

Según documentó el periodista, Calderón habría usado dos líneas de crédito para el crecimiento patrimonial de los Calderón Zavala, uno con el banco Ixe por 4.7 millones de pesos y otro más con Santander por 3.6 mdp. El primer crédito fue saldado en dos años, el segundo en 11 meses.

Al asumir la presidencia, Felipe Calderón reportó entre otras propiedades un terreno de 450 metros cuadrados a nombre de Margarita Zavala, por el que pagaron 2.5 mdp en 2003, ubicado en la colonia Las Águilas.

En enero de 2013, una vez concluida su gestión, Calderón Hinojosa reportó en su declaración patrimonial (consultada en la página servidorespublicos.gob.mx) que ese terreno había crecido a 541 metros cuadrados, sin superficie construida, a pesar del crecimiento del terreno, el valor reportado seguía en 2.5 mdp, de acuerdo con las declaraciones patrimoniales del exmandatario y de la declaración 3de3 que presentó Zavala recientemente como candidata presidencial.

Casi cuatro años después, en diciembre de 2016, el mismo terreno triplicó su tamaño y ahora mide 1,623.15 metros cuadrados y tiene una construcción de 800 metros cuadrados valuada 5.1 mdp, y sigue en copropiedad entre Calderón y Zavala, de acuerdo con la declaración 3de3 que la candidata independiente hizo pública.

