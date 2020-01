El gas natural es fundamental para el crecimiento económico de México, consideraron empresas vinculadas al sector energético.

La directora general de la constructora de infraestructura energética, IEnova, Tania Ortiz, destacó que el sectorenergético es el componente clave para la industria nacional y generación de electricidad debido a las actividades manufactureras y su exportación del país, además de que mantiene la competitividad y genera empleos.

“El gas natural es fundamental para el crecimiento económico del país”, declaró la directiva durante su participación en el Foro Energy México Oil, Gas&Power 2020.

El director general de Alpek, José de Jesús Valdéz, dijo que en el corto plazo era fundamental que la industria en México ya no dependa de la importación de Gas Natural Licuado (GNL) porque tendría “consecuencias catstróficas” para la industria petroquímica. Recordó que el precio del gas natural llegó a elevarse en 500% además de que había penalidades de 50%.

La industria nacional tiene la ventaja de contar con el precio más barato de gas natural en Estados Unidos, por lo que en el corto plazo deben mantenerse tarifas competitivas de transporte, mientras que en el largo plazo, nuestro país debe revertir la dependencia energética con la principal economía e interconectar los ductos del país para darle solidez y redundancia al sistema transporte del combustible fósil, agregó.

Luis Vázquez Sentíes, presidente de la Asociación Mexicana de Gas Natural (AMGN) dijo que están conversando con el gobierno para apuntalar la importancia del gas natural para la industrialización nacional que persigue el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Si no hay gas no va a haber industrialización en el país. Tabasco es uno de los grandes productores de petróleo y no tiene una red de gas natural. Sus casas usan gas Licuado de Petróleo (GLP) al 35-40% más caro”, expresó.

La economía mexicana se encuentra estancada con un crecimiento de 0% en los últimos dos trimestres, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Ortiz Mena dijo que en el mediano plazo, México debe tomar decisiones de política pública para incrementar la producción de gas natural en el país, además de una red de transporte para conectar los ductos que vienen del norte hacia el centro y conectarlos con el este y oeste del país.

El directivo de Alpek mencionó que México podría ser un importante productor petroquímico si utiliza tecnología de fractura hidráulica para extraer recursos no convencionales, como ocurrió en Estados Unidos.

