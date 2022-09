Gazprom dice que la reanudación del Nord Stream 1 depende de Siemens Energy

Reuters.- El gasoducto ruso Nord Stream 1 no reanudará su actividad hasta que Siemens Energy repare los equipos defectuosos, dijo el martes a Reuters el director general adjunto de Gazprom, Vitali Markelov.

Europa se enfrenta a la peor crisis de suministro de gas de su historia, con los precios de la energía disparados y los importadores alemanes discutiendo incluso un posible racionamiento en la mayor economía de la Unión Europea después de que Rusia redujera los flujos hacia el oeste.

Gazprom dijo el viernes que el gasoducto Nord Stream 1, la principal ruta de suministro de Europa, seguiría cerrado porque una turbina de una estación de compresión tenía una fuga de aceite en el motor, lo que disparó los precios del gas al por mayor.

A la pregunta sobre cuándo el Nord Stream 1 comenzaría a bombear gas de nuevo, Markelov dijo a Reuters al margen del Foro Económico Oriental en el puerto ruso del Pacífico de Vladivostok: “Deberían preguntar a Siemens. Primero tienen que reparar los equipos”.

Siemens Energy dijo que actualmente no había recibido el encargo de Gazprom de realizar trabajos de mantenimiento en la turbina con la presunta fuga de aceite del motor, pero que estaba a la espera.

La empresa, con sede en Múnich, Alemania, dijo el martes que no comprendía la presentación de la situación por parte de Gazprom.

Dijo que una fuga de aceite del motor en la última turbina que quedaba en funcionamiento en la estación de compresión de Portovaya no constituía una razón para mantener el gasoducto cerrado.

“No podemos comprender esta nueva representación basada en la información que se nos proporcionó durante el fin de semana”, dijo Siemens Energy en un comunicado por escrito.

“Nuestra evaluación es que el hallazgo que se nos ha comunicado no representa una razón técnica para detener la operación. Este tipo de fugas no suelen afectar al funcionamiento de una turbina y pueden sellarse in situ”, añadió.

¿GUERRA ENERGÉTICA?

El Kremlin achaca la crisis energética a las sanciones impuestas a Rusia por Occidente por lo que el presidente Vladimir Putin llama su “operación militar especial” en Ucrania. Los dirigentes europeos dicen que Moscú utiliza la energía para chantajear a la UE.

El Nord Stream 1, que discurre bajo el mar Báltico hasta Alemania, es con diferencia el mayor gasoducto ruso hacia Europa, que transporta hasta 59,200 millones de metros cúbicos de gas al año.

Considerado en su día un símbolo de la cooperación entre una de las mayores potencias energéticas del mundo y la cuarta economía mundial, el Nord Stream 1 se ha convertido ahora en objeto de recriminaciones entre Berlín y Moscú.

Alemania, el mayor comprador europeo de energía rusa, dice que Rusia ya no es un proveedor fiable. Los políticos de la UE dicen que Putin, líder supremo de Rusia desde el último día de 1999, está utilizando su influencia como jefe de una de las mayores potencias energéticas del mundo para avivar la discordia en Europa por el conflicto de Ucrania.

Alemania tacha de pretexto las explicaciones de Gazprom sobre los problemas de las turbinas.

Sin embargo, el Kremlin dice que Occidente desencadenó la crisis energética al imponer las sanciones más severas de la historia moderna, un paso que, según Putin, es similar a una declaración de guerra económica.

El Kremlin también advirtió que Rusia tomaría represalias por la propuesta del G7 de imponer un tope de precios al petróleo ruso, una medida que probablemente no perjudique a Rusia a menos que China e India hagan lo mismo.

El ministro ruso de Energía, Nikolai Shulginov, dijo el martes en Vladivostok que Rusia responderá al tope de precios enviando más petróleo a Asia. Afirmó que Rusia y sus socios estaban estudiando la posibilidad de crear una aseguradora para facilitar el comercio de petróleo.

Rusia dice que EU está tras la crisis de suministro de gas en Europa

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia dijo el martes que Estados Unidos había fomentado la crisis de suministro de gas en Europa al empujar a los dirigentes europeos hacia el paso “suicida” de cortar la cooperación económica y energética con Moscú.

Cuando se le preguntó qué tenía que pasar para que Nord Stream 1 comenzara a bombear de nuevo, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zajárova, dijo a Reuters: “Escuche, me está haciendo preguntas cuya respuesta conocen hasta los niños: los que empezaron esto tienen que terminarlo”.

La portavoz dijo que Estados Unidos había intentado durante mucho tiempo romper los lazos energéticos entre Rusia y las principales potencias europeas, como Alemania, a pesar de que Moscú había sido un proveedor fiable de energía desde la época soviética.

“El dominio de Washington se impuso”, dijo Zajárova a Reuters al margen del Foro Económico Oriental en Vladivostok. “En la Unión Europea llegaron al poder fuerzas políticas que están desempeñando el papel de ‘provocadores-ovejas'”.

“Es un suicidio absoluto, pero parece que tendrán que pasar por esto”, dijo.

Estados Unidos y la Unión Europea han acusado a Rusia de chantaje energético después de que Moscú redujera el suministro de gas a los clientes europeos. Rusia dijo que había problemas técnicos en una estación de compresión que las sanciones han impedido arreglar.

El Kremlin dice que Occidente desencadenó la crisis energética al imponer las sanciones más severas de la historia moderna, un paso que el presidente Vladimir Putin dice que es similar a una declaración de guerra económica.

