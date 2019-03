Gobierno ahorrará 50,000 mdp por combate al huachicoleo: Durazo

Al cierre de 2019, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador prevé ahorros por 50,000 millones de pesos (mdp) gracias a su estrategia contra el robo de combustible, conocido como huachicoleo.

“Proyectado, estamos hablando de 50,000 millones de pesos”, declaró a medios el titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, tras su participación en un foro de energía.

Solo en los primeros dos meses de la estrategia, el gobierno ha logrado ahorros por 7,800 mdp, dijo el funcionario.

“En cambio la estrategia (contra el huachicol) nos ha costado solo 487 millones de pesos”, presumió Durazo.

Ante la pregunta de si el gobierno va a garantizar la seguridad de ductos privados, como el de Tuxpan-Ciudad de México, dijo que debe garantizarse sin distinción, “por supuesto al sector privado”.

“Lo que tenemos que hacer para ser efectivos es combatir el mercado ilícito, desestructurar redes criminales, porque no habría forma si no bajamos los niveles de inseguridad en el país. No habría forma de garantizar de todos los ductos que alcanza los 22,000 kilómetros, unos más importantes que otros”, agregó el funcionario.

Pemex ha dicho que estos ahorros se utilizarán para construir su séptima refinería en Dos Bocas, Tabasco.

Huachicoleo en el mar

Durazo también reconoció que habrá una segunda etapa en la estrategia contra el robo de combustibles en mares del Golfo de México, derivado de bandas criminales, donde ya tienen información correspondiente para actuar, pero declinó dar más detalles.

“En este momento, la seguridad en ductos es altamente demandante de elementos de seguridad. Vendrá una segunda etapa donde atenderemos este problema”.

