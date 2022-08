Gobierno prevé que en 2024 den 6,000 pesos bimestrales a adultos mayores

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Erasmo González, señaló que el gobierno federal prevé ir incrementando la pensión para adultos mayores para que en 2024 reciban 6,000 pesos bimestrales, cuando ahora les dan 3,850.

“(El secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O,) manifestó que hay incremento a programa sociales; no solo de que se tiene esta preferencias, sino que también se harán en una proporción de progresividad para llegar, incluso mencionó, a una transferencia de 6,000 pesos bimestrales en el año 2024 . Entonces en este progresividad entendernos la importancia que tiene el gobierno federal en los programas de bienestar. Es para el programa de adultos mayores”, dijo el diputado.

Tras la reunión que sostuvo el titular de la SHCP con los diputados de Morena para hablar sobre el Paquete Económico 2023, el legislador señaló que el secretario Estado también les adelantó que los programas, como becas para jóvenes y apoyos para personas con discapacidad tendrán incremento.

“El pronunciamiento más claro del secretario de Hacienda ha sido de presentar un Paquete Económico equilibrado, responsable y realista. Dio los lineamientos con los cuales se puede ir entendiendo de manera anticipada el Paquete Económico 2023: un impulso y garantía a los programa sociales (…) Dejar en bien claro que eso se hace en un marco de no incremento de impuestos con una sensible percepción de no endeudar a nuestro país”, mencionó.

El Paquete Económico es el conjunto de consideraciones económicas y fiscales para el siguiente ejercicio fiscal, que en este caso es 2023, el cual el Poder Ejecutivo pone a disposición del Poder Legislativo para su discusión y votación. Está integrado por los Criterios Generales de Política Económica, la Iniciativa de Ley de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y la miscelánea fiscal.

La previsión del gobierno federal es que en 2024 los adultos mayores reciban 55% más de lo que ahora obtiene; en ese año hay elecciones para la presidencial.

El diputado Erasmo González comentó que el secretario de Hacienda les mencionó que el Paquete Económico aún no está listo y que le están haciendo las últimos “ajustes” para que sea entregado el 8 de septiembre.

