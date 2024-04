Gobierno señala a Israel por ofrecer amparo ‘de facto’ a Tomás Zerón, vinculado al caso Ayotzinapa

El Gobierno de México acusó este viernes a Israel de dar un amparo “de facto” a Tomás Zerón, exdirector de la extinta Agencia de Investigación Criminal (AIC) de México, implicado en el caso de los 43 jóvenes desaparecidos en 2014 en Ayotzinapa lo que amenaza con convertirse en un factor “irritante y disruptivo”.

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró que “la falta de progreso en la resolución de este caso se interpreta como un amparo de facto por parte del Gobierno israelí a Tomás Zerón y amenaza en convertirse en un factor irritante y disruptivo con el Estado de Israel”.

Señaló, además, que el proceso para solicitar la extradición de Zerón ha sido “largo e infructuoso”.

México había anunciado en septiembre de 2020 la solicitud de extradición de Zerón, funcionario durante el mandato del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), acusado de ocultar pruebas y torturar testigos del caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en septiembre de 2014.

El caso se ha complicado porque ambos países no tienen un acuerdo de extradición, por lo que López Obrador envió una primera carta a Israel sobre el tema en septiembre de 2021, cuando el primer ministro era Naftali Bennet, y otra más en 2023, ya con Benjamín Netanyahu en el poder.

📄En cumplimiento de las instrucciones del presidente de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores (@SRE_mx) informa sobre las dos solicitudes de extradición de personas de nacionalidad mexicana realizadas por el Gobierno de México al Gobierno del Estado de Israel.



Aun… pic.twitter.com/NbAAbcBFRl — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) April 5, 2024

México insta a Israel a extraditar a exfuncionario

La dependencia mexicana recordó que tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como la misma SRE insistieron en reiteradas ocasiones la pronta resolución de este caso con sus contrapartes del Estado de Israel.

Esto, abundó,”“a través de 22 videoconferencias, al menos 70 comunicaciones electrónicas y una visita a Jerusalén de una delegación mexicana encabezada por el titular de la Unidad Especializada de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, adscrita a la FGR”.

El jueves, durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador, acusó al Gobierno de Israel de estar protegiendo a Zerón.

“Lo de Zerón no ha avanzado, se nota claramente que hay protección del Gobierno de Israel, le he enviado dos cartas a dos (primeros) ministros, al que está actualmente (Benjamín Netanyahu) y al anterior (Naftali Bennet) y no ha habido respuesta”, sostuvo.

Afirmó que funcionarios israelíes prometieron que “en diciembre iba a haber un fallo y no ha habido”.

“No es posible que Israel esté protegiendo a un presunto torturador, violador de derechos humanos”, sentenció.

El gobernante cuestionó a los investigadores del sexenio anterior y al Gobierno de Israel por la falta de justicia contra Zerón, acusado de ser uno de los artífices de la “verdad histórica”, la polémica versión con la que el Gobierno de Peña Nieto dio por concluida la investigación.

Con información de EFE.

