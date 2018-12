‘God of War’ se corona como el mejor videojuego en The Game Awards 2018

“God of War”, el videojuego creado por Santa Monica Studio y Sony, se convirtió en el ganador del mejor juego del año en The Game Awards.

El titulo protagonizado por Kratos y su hijo Atreus consiguió imponerse a otros videojuegos que parecían favoritos, como “Red Dead Redemption 2”.

En “God of War”, Kratos, un espartano que fue ascendido a dios y traicionado por los dioses del Olimpo, contra quienes desata su venganza.

El director del juego, Cory Barlog no pudo ocultar su alegría al recoger el premio.

God of War Wins Game of the Year at #TheGameAwards pic.twitter.com/SJukxm3EDe

— The Game Awards (@thegameawards) December 7, 2018