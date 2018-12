A la NBA no le preocupa su futuro en México pues depende de sus propios ingresos

A la NBA no le preocupa su futuro en México. A la liga estadounidense de basquetbol no le quita el sueño la llegada del nuevo gobierno mexicano, ya que su permanencia en territorio azteca depende de sus propios ingresos, no de fondos públicos, dice el máximo representante de la liga en México.

A menos de semana de que el país albergue los partidos 27 y 28 de la NBA en territorio azteca, así como el octavo y noveno de temporada regular, el director general de la NBA en nuestro país, Raúl Zárraga, aseguró en entrevista con Forbes México que no existe ningún temor a que este evento sea cancelado por un tema de recursos públicos.

“No tengo temor a que se cancele el evento porque yo no dependo de fondos públicos, ninguno de los centavos que tú ves alrededor de los juegos tiene que ver con recursos públicos. Todo lo organizamos a través de socios comerciales, los aficionados que pagan su boleto y de la mano de un promotor, como Zignia”, dijo Zárraga.

Los jugadores de la NBA mejor pagados de esta temporada PUBLICIDAD

Hace menos de una semana que la nueva administración llegó al país y durante los cinco meses de transición se especulaba con la cancelación de este tipo de eventos por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Aunque aclaró que NBA México no está negada al apoyo de Ciudad de México, ya que el gobierno local siempre ha auxiliado el evento de muchas maneras, sobre todo en la logística (sede, hotel, seguridad…).

Otra de las razones por las que Zárraga está tranquilo con la permanencia de la NBA en el país es la virtud de herramienta integradora que representa el deporte y en concreto el basquetbol.

Pero antes comentó que respeta todos los modelos de los distintos eventos deportivos internacionales que se realizan en México, pero ellos seguirán con un modelo que después de 28 juegos y más de 25 años le ha funcionado bien a la marca.

Mucho más que solo partidos regulares

Este año quien fungirá de local en los duelos del 13 y 15 de diciembre son los Orlando Magic, que cuentan en sus filas con Aaron Gordon, Nikola Vučević y la sexta elección del pasado draft Mo Bamba, quien dijo Zárraga que está emocionado de venir a México y totalmente comprometido con el evento.

Los visitantes serán uno de los equipos más populares de la afición mexicana: Chicago Bulls, donde se encuentra Zach Lavine, campeón del concurso de clavadas y quien el 13 de diciembre ofrecerá junto a Gordon de Orlando la posibilidad de ver a dos de los jugadores más espectaculares de la liga.

El 15 de diciembre, el equipo de Florida recibirá en el Arena Ciudad de México a uno de los equipos que mejor desempeño tuvo la temporada pasada, los Utah Jazz, que tiene en sus filas a Donovan Mitchell, el español Ricky Rubio y el mejor defensor de la liga, el francés Rudy Gobert.

Jordan vestirá al Paris Saint Germain en la Champions League

“Los juegos son importantes pero no son la parte central de NBA en Mexico, ésta se basa en ofrecer diversas actividades, que los jóvenes practiquen y sigan la NBA y a través de ella sean mejores personas”, enfatizó Zárraga.

El director de la máxima liga del mundo de basquetbol en el país declaró que su prioridad para lo que resta de 2018 y en adelante es llevar la NBA a nivel nacional, en cualquiera de sus formatos, sobre todo en lo que se refiere en la práctica del deporte.

“Es bien importante no perder de visita a toda la gente que está en el país y que la gusta este deporte, por lo que es importante no solo centrarse en las grandes ciudades. La liga tiene que estar allá donde haya un aficionado a la NBA”.

Para lograr el impulso de este deporte en México se está presionando con proyectos como la NBA Academy o Jr NBA.

Hace menos de un año con la presencia de Adam Silver, comisionado de la NBA, se anunció la creación de la NBA Academy en México. Éste es un proyecto de carácter internacional de la liga y únicamente está presente en India, China, Australia y África.

A un año de su creación, Zárraga declaró que hace un balance muy positivo del proyecto: “El reto ahora es como seleccionar a los mejores porque hemos encontrado muy buena respuesta en toda la región, no sólo en México, ya que en ella hay jugadores de Brasil, Argentina y República Dominicana”.

Con este primer año el director general de NBA en México declaró que ven una gran oportunidad de seguir creciendo, confirmándose que se tomó la decisión correcta debido a que cada vez son más los papás interesados en que sus hijos formen parte del programa.

Lee también: NBA abrirá en México su primera academia de Latinoamérica

Asimismo, el directivo admitió que se deberán replantear el proceso de selección de los jugadores, reafirmando que este proyecto seguirá tal cual y crecerá.

El otro proyecto dentro de NBA México y que también tiene un carácter global para promocionar el deporte en México es el JR. NBA.

En éste se invita a las mejores escuelas a participar en un torneo donde se hace sentir a los jugadores como auténticos profesionales. Desde el primer momento en el cual se lleva a cabo un draft, donde los equipos NBA seleccionan al colegio que los representará hasta la final.

“La idea del draft es crear apego, ya que los jóvenes son aficionados a la NBA, pero es a través de los equipos como queremos crear ese apego con las escuelas”.

Zárraga reconoce que este proyecto es difícil de encontrar un formato así, ya que los ganadores de este año fueron a Orlando al World Championship a representar a México y competir con los seleccionados de Estados Unidos, Europa o China.

Los 10 jugadores que más camisetas venden en la NBA

Otro de los objetivos para el directivo es hacer más accesible los productos NBA y en un futuro traer una tienda oficial, replicando el modelo que tanto éxito les está dando en Brasil.

Además de anunciar la creación la de NBA Academy en nuestro país, en su visita el año pasado Adam Silver, junto con Raúl Zárraga, hablaron de la posibilidad de poder tener la primera franquicia de la liga de desarrollo fuera de Estados Unidos y Canadá.

Sobre este tema, el director general de NBA México dijo: “no hay novedad, estamos buscando activamente las opciones para hacerlo realidad. Obviamente México es uno de los países que más papeletas tiene para este proyecto, seguimos explorando las mejores alternativas, así que vamos por buen camino”.