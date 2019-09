Greta Thunberg y 15 niños interponen queja en ONU por inacción ante crisis climática

Reuters.- La adolescente sueca Greta Thunberg y otros 15 jóvenes activistas presentaron este lunes una queja ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, alegando que la inacción de los líderes mundiales en la crisis ha violado los derechos de los jóvenes.

Los firmantes, de entre 8 y 17 años y que provienen de 12 países diferentes, lloraron cuando presentaron su queja en la sede de la Unicef y dieron ejemplos personales de cómo sus vidas y hogares han sido alterados por el cambio climático por la inacción de los políticos.

“Los líderes mundiales no han cumplido lo que prometieron. Prometieron proteger nuestros derechos y no lo han hecho”, dijo Thunberg, quien habló después de dar un discurso apasionado ante la Asamblea General de la ONU.

La queja marca una nueva acción de los jóvenes para resaltar la creciente amenaza del cambio climático y los riesgos de ignorarlo. El viernes, unas 4 millones de personas participaron en una manifestación planetaria inspirada en Thunberg.

La queja acusa a algunos países –Argentina, Brasil, Francia, Alemania y Turquía– de conocer el impacto de sus emisiones de carbono en el clima, pero no hacer nada para mitigarlo.

Los países apuntados son algunos de los mayores emisores de carbono de las 45 naciones que firmaron un protocolo que permite a los jóvenes buscar reparación en virtud de la Convención de los Derechos del Niño de 1989. Otros importantes emisores de carbono como Estados Unidos y China no han firmado el protocolo.

“No permitiremos que nos quiten nuestro futuro. Tenían el derecho de tener su futuro; ¿por qué no tenemos el derecho de tener el nuestro?”, dijo Catarina Lorenzo, de 12 años, de Salvador, Brasil.

