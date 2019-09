‘Salven nuestro futuro’: jóvenes protestan en el mundo en la Huelga Climática

Reuters.- Cientos de miles de estudiantes y trabajadores acudieron a las calles en decenas de ciudades del mundo este viernes para exigir acciones urgentes que eviten una catástrofe medioambiental a los jefes de Estado que se reunirán para una cumbre sobre el cambio climático de la ONU.

Las marchas bajo el nombre “Huelga Climática” o “Climate Strike” empezaron en las islas de Oceanía y el Pacífico, en algunas de las naciones amenazadas por el aumento de los niveles del mar, a las que se sumaron protestas en Australia, Japón, el sudeste asiático y manifestaciones en Europa y África.

Greta Thunberg, la famosa activista sueca de 16 años que inspiró el movimiento, destacó videos y fotos de las manifestaciones en diversas ciudades por medio de Twitter, ya sea con tuits o retuits.

An estimated 100,000 people in Berlin on #ClimateStrike. Today is massive pic.twitter.com/kSS7NulTx0

— Brian Kahn (@blkahn) September 20, 2019