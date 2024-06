H5N1, la gripe aviar que ha matado a decenas de vacas lecheras en EU

Aquí están las más recientes noticias sobre un brote global de gripe aviar H5N1 que comenzó en 2020 y recientemente se propagó entre el ganado de Estados Unidos y los mamíferos marinos en todo el mundo, lo que tiene a los funcionarios de salud monitoreándolo de cerca y a los expertos les preocupa que el virus pueda mutar y eventualmente propagarse a humanos, donde ha demostrado ser raro pero mortal.

Docenas de vacas infectadas con la gripe aviar murieron o fueron sacrificadas este jueves en Colorado, Ohio, Michigan, Carolina del Sur y Texas, lo cual es inusual ya que, a diferencia de las aves de corral, el sacrificio de las vacas cuesta más y alrededor del 90% generalmente se recupera por completo, informó Reuters.

El miércoles, un nuevo estudio que examina el brote de gripe aviar de 2023 en América del Sur que mató a alrededor de 17,400 crías de elefante marino y 24,000 leones marinos encontró que la enfermedad se propagó entre los animales en varios países, el primer caso conocido de transmisión transnacional de virus de gripe aviar de mamífero a mamífero.

El 30 de mayo fue detectado otro caso humano de gripe aviar en un trabajador de una granja lechera en Michigan, aunque los casos no están relacionados, y esta es la primera persona en EU que informa síntomas respiratorios relacionados con la gripe aviar, aunque sus síntomas se están “resolviendo”, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Una semana antes, un estudio con ratones sugirió que beber leche infectada puede propagar la enfermedad y que cierto tipo de pasteurización puede no siempre ser eficaz para matar el virus.

Michigan reportó el 22 de mayo un trabajador agrícola con gripe aviar (el segundo caso humano en Estados Unidos vinculado a la transmisión de vacas lecheras), aunque el trabajador tenía una infección leve y desde entonces se ha recuperado.

Un día antes, Australia informó de su primer caso humano de gripe aviar después de que un niño se infectara en marzo luego de viajar a la India, aunque desde entonces el menor se ha recuperado tras sufrir una “infección grave”, según el Departamento de Salud de Victoria.

Te recomendamos: Gobierno dice que ‘no hay riesgo de contagio’ tras muerte por gripe aviar

El Departamento de Agricultura de EU (USDA, en inglés) realizó un estudio el 16 de mayo y descubrió que después de que se inyectaron altos niveles del virus en la carne de res, no quedaba ningún rastro luego de que la carne se cocinara a medio o bien cocida, aunque el virus se encontró en la carne cocinada a temperaturas más bajas.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) publicaron el 14 de mayo datos de aguas residuales de influenza A para las semanas que terminaron el 27 de abril y el 4 de mayo, y encontraron que varios estados como Alaska, California, Florida, Illinois y Kansas tenían niveles inusualmente altos, aunque la agencia no está segura si el virus proviene de humanos o animales y no es capaz de diferenciar entre los subtipos de influenza A, lo que significa que es posible que se haya detectado el virus H5N1 u otros subtipos.

La Administración de Alimentos y Medicamentos, el regulador sanitario de EU, anunció el 10 de mayo que comprometerá 8 millones de dólares (mdd) adicionales para garantizar que el suministro comercial de leche sea seguro, mientras que el USDA dijo que pagará hasta 28,000 dólares por granja para ayudar a mitigar la propagación de la enfermedad, por un total de alrededor de 98 mdd en fondos.

Unas 70 personas en Colorado fueron monitoreadas el 9 de mayo para detectar la gripe aviar debido a una posible exposición, y se les realizaron pruebas para detectar el virus si muestran algún síntoma, dijo a Forbes el Departamento de Salud Pública de Colorado; no quedó claro de inmediato cómo o cuándo las personas podrían estar potencialmente infectadas.

El Departamento de Agricultura informó que analizó 30 productos de carne molida de tiendas de comestibles para detectar la gripe aviar y todos dieron negativo, reafirmando que el suministro de carne es seguro.

La Administración de Alimentos y Medicamentos confirmó que los productos lácteos todavía son seguros para consumir, anunciando que analizó muestras de productos en tiendas de comestibles como fórmula infantil, leche para niños pequeños, crema agria o requesón, y no encontró rastros vivos del virus de la gripe aviar; sin embargo, algunos restos muertos se hallaron en algunos de los alimentos, pero ninguno en los productos para bebés.

Wenqing Zhang, jefe del Programa Global de Influenza de la Organización Mundial de la Salud (OMS), dijo durante una conferencia de prensa el 30 de abril que “existe el riesgo de que las vacas en otros países se infecten” con el virus de la gripe aviar, ya que comúnmente se transmite a través del movimiento de aves migratorias.

El USDA señaló a Forbes el 29 de abril que comenzaría a analizar muestras de carne molida de tiendas de comestibles en estados con brotes de vacas, y probaría carne molida cocinada a diferentes temperaturas e infectada con el virus para determinar si es segura para comer.

El departamento anotó que la transmisión de vaca a vaca puede estar ocurriendo debido a que las vacas entran en contacto con leche cruda, y advirtió contra el consumo de leche no pasteurizada por parte de humanos y otros animales, incluidas las mascotas, para prevenir una posible infección.

Jeremy Farrar, científico jefe de la OMS, declaró durante una conferencia de prensa el 18 de abril que la amenaza de que la gripe aviar se propague entre humanos era una “gran preocupación”, ya que ha evolucionado e infecta cada vez más a los mamíferos (en tierra y mar), lo que significa que posiblemente podría transmitirse a los humanos.

A inicios de abril, los CDC reportaron el segundo caso humano de gripe aviar en EU en un granjero lechero de Texas, que se infectó después de contraer el virus de vacas lecheras infectadas, pero subrayó que la persona ya se estaba recuperando.

Gripe aviar en México

La OMS confirmó el miércoles la primera muerte humana por una cepa de gripe aviar que nunca antes se había visto en humanos y que es independiente del H5N1.

Un hombre de 59 años en México contrajo H5N2 y murió el 24 de abril después de ser hospitalizado y desarrollar fiebre, diarrea, náuseas, dificultad para respirar y malestar general. Se han reportado casos de H5N2 en aves de corral en México, pero el hombre no tenía antecedentes con aves o animales, dijo la OMS.

No está claro cómo se infectó. Estuvo postrado en cama durante semanas antes de la infección y padecía varios otros problemas de salud, según las dependencias del Gobierno de México.

¿Se puede transmitir la gripe aviar entre humanos?

La gripe aviar no “se transmite fácilmente de persona a persona”, según la OMS.

La gripe aviar rara vez afecta a los humanos y la mayoría de los casos anteriores se produjeron por contacto cercano con aves de corral infectadas, de acuerdo con los CDC.

Debido a que la transmisión de la gripe aviar de persona a persona presenta un “potencial pandémico”, se investiga cada caso humano para descartar este tipo de infección. Aunque ninguno ha sido confirmado, hay algunos casos globales (ninguno en EU) en los que se pensaba que la transmisión de la gripe aviar de persona a persona era “probable”, incluidos China, Tailandia, Indonesia y Pakistán.

Mortal para los humanos

Entre enero de 2003 y el 28 de marzo de 2024 se han producido 888 casos humanos de infección por gripe aviar en humanos, según un informe de la OMS, de esos ellos, 463 (52%) murieron.

Hasta la fecha, solo dos personas en EU se contagiaron la gripe aviar H5N1, y ambas se infectaron tras entrar en contacto con animales enfermos.

El caso más reciente fue el de un trabajador lechero en Texas que se enfermó en marzo después de interactuar con vacas lecheras enfermas, aunque solo experimentó conjuntivitis. El primer incidente ocurrió en 2022, cuando una persona en Colorado contrajo la enfermedad de aves de corral infectadas y se recuperó por completo.

¿Es seguro beber leche infectada con gripe aviar?

La leche no pasteurizada no es segura para beber, pero la pasteurizada está bien, según la Administración de Alimentos y Medicamentos.

La gripe aviar se ha detectado tanto en la leche pasteurizada como en la no pasteurizada, pero el regulador recomienda a los fabricantes que no vendan leche no pasteurizada, ya que existe la posibilidad de que su consumo cause una infección por gripe aviar.

Sin embargo, los restos de virus en la leche pasteurizada han sido desactivados por el calor durante el proceso de pasteurización, por lo que todavía se cree que este tipo de leche es segura para consumir.

Consumo de carne cruda

Los CDC advierten contra el consumo de carne cruda o huevos de animales “confirmados o sospechosos” de tener gripe aviar debido a la posibilidad de transmisión, pero, según la agencia, ningún ser humano ha sido infectado con la gripe aviar por comer carne adecuadamente preparada y cocida.

La posibilidad de que carne infectada ingrese al suministro de alimentos es “extremadamente baja” debido a una inspección rigurosa, por lo que la carne cocida y manipulada adecuadamente es segura para comer, de acuerdo con el USDA.

Para saber cuándo la carne está bien cocida, los cortes enteros de carne deben cocinarse a una temperatura interna de más de 62 grados Celsius, la carne molida debe estar a más de 71 y las aves deben cocinarse a más de 73 grados. Los filetes poco cocidos y medio cocidos caen por debajo de esta temperatura.

Según los CDC, los huevos cocidos adecuadamente con una temperatura interna de 73 grados matan bacterias y virus, incluida la gripe aviar.

“No importa si pueden o no tener influenza… nunca se recomiendan huevos líquidos y trozos de carne poco hechos”, dijo a Forbes, Francisco Diez-González, director y profesor del Centro para la Seguridad Alimentaria de la Universidad de Georgia.

Para “ir a lo seguro”, los consumidores solo deben comer huevos completamente cocidos y asegurarse de que “las yemas estén firmes y sin partes líquidas”, afirmó Daisy May, cirujana veterinaria de la empresa Medivet, con sede en el Reino Unido .

Síntomas de la gripe aviar en humanos

Los síntomas de la gripe aviar incluyen fiebre, tos, dolor de cabeza, escalofríos, dificultad para respirar, secreción nasal, congestión, dolor de garganta, náuseas o vómitos, diarrea, conjuntivitis, dolores musculares y dolor de cabeza.

Sin embargo, los CDC advierten que no se puede diagnosticar basándose únicamente en los síntomas y que se necesitan pruebas de laboratorio. Por lo general, esto incluye frotar la nariz o la garganta (el tracto respiratorio superior) o el tracto respiratorio inferior para pacientes críticamente enfermos.

Afectación al precio del huevo

Los precios de los huevos de este año han aumentado a medida que la producción disminuyó debido a los brotes de gripe aviar entre las aves de corral, según el USDA.

Una docena de huevos grandes de grado A en Estados Unidos costaron alrededor de 2.99 dólares en marzo, casi un dólar más que en otoño, pero este precio es inferior al récord de 4.82 dólares de enero de 2023, que también se disparó por los brotes de gripe aviar.

A principios de este mes, Cal-Maine Foods, el mayor productor de huevos de EU, detuvo temporalmente la producción después de que más de un millón de gallinas y pollos murieran infectados con la gripe aviar.

¿Por qué los avicultores matan pollos con gripe aviar?

Una vez que los pollos han sido infectados con la gripe aviar, los granjeros los matan rápidamente para ayudar a controlar la propagación del virus, ya que la gripe aviar es altamente contagiosa y mortal en las aves de corral.

El USDA paga a los agricultores por todas las aves y huevos que deben sacrificarse debido a la gripe aviar, como incentivo para intentar frenar de manera responsable la propagación de la enfermedad.

El departamento ha gastado más de 1,000 mdd en compensaciones por gripe aviar para los agricultores desde 2022, según la organización sin fines de lucro Food & Environment Reporting Network.

Vacunas contra la gripe aviar H5N1

El regulador sanitario aprobó algunas vacunas contra la gripe aviar para humanos. Estados Unidos tiene una reserva de vacunas para la gripe aviar H5N1, pero no sería suficiente para vacunar a todos los estadounidenses si se produjera un brote entre humanos.

Si se produce un brote humano, el gobierno estadounidense planea producir vacunas en masa, lo que puede tardar al menos seis meses en producir las suficientes para toda la población.

CSL Seqirus, el fabricante de una de las vacunas aprobadas, espera tener 150 millones de vacunas listas dentro de los seis meses posteriores al anuncio de una pandemia de gripe aviar humana. Aunque existen vacunas aprobadas para otras variantes diseñadas para aves, no hay ninguna en circulación para la variante H5N1; sin embargo, el USDA inició ensayos con vacunas H5N1 específicas para animales en 2023.

Lee: Gobierno de EU próximo a financiar ensayo de vacuna contra la gripe aviar de Moderna

Animales afectados

Hasta el 30 de mayo, más de 92 millones de aves de corral (principalmente pollos) en 48 estados fueron sacrificadas debido a la gripe aviar desde 2022, y 57 rebaños de vacas lecheras en nueve estados han dado positivo, según datos de los CDC (a diferencia de los pollos, las vacas parecen recuperarse del virus).

El USDA cree que las aves migratorias silvestres son la fuente original de los brotes en las vacas, lo que recientemente preocupa a los expertos de que pueda mutar y propagarse más fácilmente en los humanos, aunque los CDC dijeron que su riesgo para el público sigue siendo bajo.

Farrar calificó las infecciones del ganado en Estados Unidos como una “gran preocupación”, e instó a los funcionarios de salud pública a continuar monitoreando de cerca la situación “porque puede evolucionar y transmitirse de diferentes maneras”.

El mayor número de infecciones por gripe aviar en mamíferos desde 2022 “podría indicar que el virus está buscando nuevos huéspedes y, por supuesto, acercándose a las personas”, apuntó Andrea García, vicepresidenta de ciencia, medicina y salud pública de la Asociación Médica Estadounidense.

El primer informe de una morsa que murió a causa de la gripe aviar se detectó en abril en una de las islas árticas de Noruega, y el primer delfín estadounidense infectado con gripe aviar murió en 2022, según un informe publicado el 18 de abril.

Más de 10 casos de gripe aviar en humanos se informaron a la OMS en 2023 y todos menos uno sobrevivieron.

La gripe aviar devastó las poblaciones de aves y 67 países informaron de la muerte de 131 millones de aves de corral solo en 2022. Aunque la gripe aviar suele infectar a aves silvestres y aves de corral, se propaga a otros animales durante el brote, y al menos 10 países informaron de brotes en mamíferos desde 2022.

Alrededor de 17,400 crías de elefante marino murieron a causa de la gripe aviar en Argentina en 2023, y al menos 24,000 Los leones marinos murieron en América del Sur el mismo año. Además del ganado vacuno, se ha detectado gripe aviar en más de 200 otros mamíferos (como focas, mapaches y osos) en EU desde 2022.

Aunque es poco común, incluso las mascotas domésticas como perros y gatos son susceptibles al virus, y el regulador sanitario advierte contra la administración de alimentos no pasteurizados como la leche a los gatos para evitar una posible transmisión.

No te pierdas: Persona no murió por gripe aviar como afirmó la OMS, sino por complicaciones de diabetes: Secretaría de Salud

Este artículo fue publicado originalmente en Forbes US

¿Usas más Facebook?, déjanos un like para estar informado