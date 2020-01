Había políticos vendiendo medicinas, denuncia AMLO

Notimex.- Al criticar que había políticos vendiendo medicinas; periodistas, productores de leche y pan trabajando en la perforación de pozos petroleros, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que se detuvo a tiempo la privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la monopolización de la venta de medicamentos.

“Aparentaban que entregaban medicamentos a los almacenes, y de los almacenes a los hospitales desaparecían, se vendían los medicamentos en farmacias particulares, una descomposición completa”, criticó en su conferencia de prensa matutina.

“Era como la privatización de Petróleos Mexicanos -añadió-, periodistas, productores de leche, quienes hacen pan, trabajando en la perforación de pozos petroleros, ¿qué es eso? Porque les dieron los contratos a todos para repartirse el pastel”, expuso.

El mandatario indicó que personas sin experiencia en el ramo petrolero accedieron a contratos que requieren una especialización y conocimiento sobre el tema.

“Sin conocer qué es la industria petrolera, qué es explorar, qué es perforar, qué hace un ayudante de piso, qué hace un ‘chango’, qué hace el perforador, qué es una batería de separación, cómo se extrae el petróleo, nada más porque tenían ‘agarraderas’, influencias, como apoyaron la privatización pues les tocó su parte”, añadió.

El presidente dijo que se pudo evitar que continuara la asignación de concesiones. “Afortunadamente no les alcanzó el tiempo, sonó la campana de alarma y se paró eso y nos dejaron el 80 por ciento del potencial petrolero y con eso andamos sacando adelante a Pemex y levantando la producción”, aseguró.

Sistema de salud estaba abandonado por completo

López Obrador aseguró que su administración encontró un sistema de salud “completamente abandonado” y esto influye para que 60% de la población no tenga acceso a estos servicios.

“Ahora lo que se ha decidido es que se pueda otorgar, proporcionar atención médica y medicamentos gratuitos a todos los mexicanos, desde luego hay dos servicios que se prestan desde el sector público, el que atiende a derechohabientes, ISSSTE, Seguro Social y este nuevo servicio que va orientado a dar atención a quienes no cuentan con seguridad social a la población abierta que es la más pobre más necesitada”, expuso.

Apuntó que quienes están registrados en el Seguro Popular seguirán contando con los servicios gratuitos, y que ya no será necesario registrarse porque esto implicaba contar con ocho mil promotores que hacían este trabajo, ahora esos recursos se destinarán a contar con más médicos y enfermeras para abatir el déficit que hay en el país.

“Se transferían recursos para el llamado Seguro Popular a los estados, no se administraban bien, no en todos los casos, no quiero generalizar, pero los recursos no se utilizaban para la atención médica, sino para otros propósitos”, añadió al asegurar el nuevo esquema del Instituto para el Bienestar, se dará atención médica a todos los mexicanos, sin tener que registrarse.

En conferencia de prensa, el mandatario federal expuso que a su llegada al gobierno federal encontraron que los hospitales tienen falta de infraestructura, equipos y personal tanto de médicos como enfermeras.

“El sistema de salud pública estaba en el abandono, los centros de salud, los hospitales sin medicamentos, sin materiales de curación, sin médicos especialistas, con una mala infraestructura, sin equipos de rayos equis. Abandonado por completo el sistema de salud”, finalizó.