Harp Helú se hará cargo del equipo de beisbol de Guasave: AMLO

Andrés Manuel López Obrador arrancó en Guasave, Sinaloa, la iniciativa #MéxicotieneBéisbol, con la cual se pretende impulsar este deporte en el país. En este recorrido que hizo por el estadio ‘Francisco Carranza Limón’, estuvo acompañado de la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara, el gobernador del estado, Quirino Ordaz, y los empresarios y promotores deportivos Francisco González, Alfredo Harp Helú y Carlos Bremer, a quienes agradeció su compromiso por impulsar al llamado “rey de los deportes”.

“Vamos apoyar porque hace falta mejorar el campo y vamos a invertir para remodelar el Estadio de Guasave, para cumplir con este compromiso”, dijo el presidente.

Lee también Representantes manufactureros buscan a AMLO ante huelga en Matamoros

El mandatario anunció que Edgar González será el encargado de la oficina de promoción del béisbol y que el regreso de los Algodoneros de Guasave a la Liga Mexicana del Pacífico tendrá el apoyo de Harp Helú, quien se comprometió a impulsarlo, dejarlo en funciones y así buscarle un concesionario.

PUBLICIDAD

“Le pedí la autorización al dueño de Sultanes de Monterrey, Francisco González, y me dijo: ‘Adelante. Estamos de acuerdo’. Y también, porque es el remedio y el trapito, también le pedimos a Alfredo Harp Helú que él se haga cargo del equipo de Guasave, y aceptó. Claro que Alfredo con la franqueza que lo caracteriza me dijo: ‘Yo ayudo, conozco de esto desde luego’, va a apoyarse en quienes le ayudan, y me dice: ‘Dejo el equipo funcionando bien y luego ya se busca con tiempo un concesionario’; el que tenga ya la franquicia, un empresario, el que quiera participar va a tener siempre el respaldo del gobierno de la República, el equipo de Guasave”, dijo.