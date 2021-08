¿Hay volatilidad o VUCA en Cripto?

Banxico opina que sí, en sus palabras, cripto presenta una alta volatilidad como consecuencia de su carácter altamente especulativo y de la elevada sensibilidad de su precio a cambios en la confianza de los usuarios y por ello concluye que debemos tener una sana distancia entre el sistema financiero y cripto.

En ese sentido podrías preguntarte, ¿qué genera la volatilidad? Durante siglos esa ha sido la pregunta a la que se han enfrentado los economistas quienes han indicado que, si bien es cierto es en extremo complicado explicar a profundidad los cambios generados en el precio de un activo en un mercado determinado, estos pueden ser causados por la asimetría de la información producida por una combinación de noticias y movimientos de grandes inversionistas. Es decir, cuando un bien es intercambiado en un mercado particular, y sujeto a la valuación subjetiva y libre de sus compradores y vendedores, estos toman como base la información que tienen a la mano para determinar un valor específico de compra o venta de dicho bien y con ello las fluctuaciones en su valor.

La volatilidad la vemos reflejada en cosas tan básicas como las tortillas o los huevos del desayuno o incluso en el peso mexicano en donde vemos que, en la última década, el peso ha pasado de 12 a 25 pesos por dólar, con sus respectivas subidas y bajadas.

Lo anterior, por supuesto no genera la afirmación categórica de que se trata de activos altamente especulativos y justo por ello debemos generar una sana distancia hacia ellos (aunque si hablamos del huevo y nos preocupa el colesterol, tal vez convenga tenerla).

Es más, voy a ir más lejos que Banxico y voy a firmar de manera tajante que cripto tiene VUCA por todos lados. Y no, VUCA no se trata de una nueva pandemia. VUCA es un acrónimo originado en los noventas para hacer referencia a la volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, perfecta para describir los tiempos que vivimos, así como cripto.

Ya sabes que cripto es volátil, Bitcoin por ejemplo tiene una volatilidad diaria promedio de 3%. En torno a la complejidad, es importante decir que se han realizado esfuerzos importantes a lo largo del mundo para explicar que es cripto, blockchain y cómo funciona. Es tan complejo que hasta hay un libro titulado “Blockchain for dummies”. Si hablamos de ambigüedad, el mundo cripto no tiene precedentes y su relación causal no es clara. Pasando a la incertidumbre hay otras cosas en las que tenemos una falta abismal de información, es más, ni siquiera sabemos quién o quiénes crearon Bitcoin.

Si consideras que cripto está repleto de VUCA entonces,¿Cómo podrías contener o mitigar los riesgos?

Al hablar de volatilidad es recomendable crear un margen de maniobra y tener recursos disponibles que te permitan estar preparado para ello, digamos por ejemplo derivados como forwards o futuros que te podrían permitir una adecuada gestión del riesgo. En ese sentido, es necesario recordar que los derivados de cripto ya están contemplados en la llamada “Ley FinTech”. Al tratar el tema de la complejidad, la manera de afrontarlo es desarrollar la infraestructura y capacitación para la generación de nuevos especialistas. En este sentido, tuvimos oportunidad de capacitar a algunos funcionarios de nuestro Banco Central en temas blockchain en 2019.

En relación con la ambigüedad, la manera de afrontarlo es experimentar para entender la causa y efecto, lo cual requiere la generación de hipótesis y su validación, a la fecha sólo veo hipótesis, la validación la ofrece la misma Ley FinTech en los llamados modelos novedosos o sandbox regulatorio.

En relación con la incertidumbre hay que invertir en información, recabarla, interpretarla y compartirla, además para eso está el código que en la mayoría de las blockchain es público y puedes consultar libremente.

En conclusión, aunque cripto puede ser volátil y estar lleno de VUCA, esta no es una característica intrínseca en estos activos, por el contrario, es algo que comparte con cualquier otro activo que se comercialice en un mercado. Lo que es cierto es que existen múltiples mecanismos para disminuir o mitigar el riesgo que se crea ante ello.

Nos vemos en la siguiente entrega y recuerda que esta columna puede ser tu puerta de entrada a lo imposible.

Carlos Valderrama, Socio fundador de Legal Paradox, Presidente del grupo legal de blockchain para Lacchain (una iniciativa del BidLAB) y representante de México ante la Blockchain Association Forum (Asociación Mundial de Asociaciones Blockchain, en español).*

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.