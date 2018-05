Hombres detonan bomba en un restaurante de Canadá

Reuters.- Dos hombres no identificados ingresaron el jueves a un restaurante indio en la ciudad canadiense de Mississauga, en las afueras de Toronto, y detonaron una bomba, hiriendo a más de una decena de personas, dijo la policía local, que aclaró que no parecía tratarse de un acto terrorista o de odio.

La explosión ocurrió en el restaurante Bombay Bhel alrededor de las 22:30 hora local. Quince personas fueron llevadas al hospital, tres de ellas con heridas graves, dijo el Servicio Regional de Paramédicos de Peel en Twitter.

Los dos atacantes huyeron después de detonar su dispositivo explosivo improvisado, dijo la Policía Regional de Peel en un tuit. No hubo una reivindicación inmediata de responsabilidad y tampoco se conocía la motivación del ataque.

2 suspects attended the scene, detonated an Improvised Explosive Device within the restaurant. Several injured were taken to local hospital and 3 in critical condition were taken to a Toronto Trauma Centre. pic.twitter.com/yzCT59UVN6

— Peel Regional Police (@PeelPoliceMedia) May 25, 2018