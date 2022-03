Para Huawei no todo son teléfonos; el ‘Smart Office’ es su otra apuesta

Aunque sigue sin quitar el dedo en el mercado de smartphones, para Huawei su estrategia no solo está enfocada en los teléfonos y ha puesto la mirada en los ecosistemas inteligentes e interconectados, donde una de sus apuesta más fuerte está en torno a lo que llama “Smart Office”.

Y es que durante el Mobile World Congress la compañía presentó su más reciente laptop insignia, su primera computadora personal todo en uno, una nueva laptop 2 en 1, su primera tableta E-Ink, una nueva tableta HarmonyOS, así como la primera impresora de la compañía.

De acuerdo con Carlos Morales, director de Comunicación de la empresa, si bien no presentaron un teléfono en el MWC, porque lo hicieron en diciembre pasado, el objetivo era lanzar el mensaje de que la movilidad ya no solo está en Smartphones.

El directivo comentó a Forbes México que buena parte de los analistas del sector señalan que las ventas de teléfonos inteligentes se van a estabilizar y va a empezar a ser una realidad el internet de las cosas.

“Antes de la pandemia todo mundo decía de la computadora personal iba a morir, ya vimos que no, no solo no va a morir, la gente aún quiere computadoras, pero no las mismas de siempre, sino más eficientes e inteligentes”, aseguró.

Según datos de IDC, tan solo entre octubre y diciembre del año pasado los envíos mundiales de PC alcanzaron los 92.7 millones de unidades, un crecimiento del 1.0 % respecto al mismo trimestre de 2020.

Mientras que en todo 2021 en todo el mundo se colocaron 348.8 millones de unidades, un 14.8% más que en 2020, el número más alto desde 2012.

Por lo que sus lanzamientos en el MWC buscan solucionar los problemas de las personas y vincular todos los equipos de forma fluida sin necesidad de cable, para que puedan, por ejemplo, mover archivos entre ellos, ya que la misión principal de Huawei ahora es ofrecer smart home, smart Office, fitness and health y Easy Travel.

Con su sistema llamado “Súper Dispositivo”, los usuarios pueden disfrutar de una videoconferencia eficiente después de conectar una PC a una pantalla inteligente, abrir hasta tres ventanas de un teléfono en la pantalla de la PC después de que los dos dispositivos estén conectados para la multitarea, por ejemplo.

Por ejemplo, la MateBook X Pro presentada en MWC utiliza el sistema Súper Dispositivo, se conecta y colabora con otros dispositivos Huawei para una nueva experiencia de oficina inteligente, pero también son compatibles su nuevas MateStation X, MateBook E, MatePad Paper y MatePad.

Carlos Morales destacó que las ventas de Huawei en México de dispositivos como laptops, tablets, registraron crecimientos de más de 200% en 2020 y 2021, donde sus gamas de precios han ayudado y tenido una buena recepción.

Si bien el tema de la pandemia, el home office y la escuela en casa ayudaron a las ventas estos últimos dos años, la tendencia del mercado va a seguir ya que la oficina en la actualidad no está en un punto fijo.

