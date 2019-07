IBM patentó reloj inteligente que se expande como teléfono y tableta

Apple y Samsung pueden ser las marcas de dispositivos inteligentes más conocidas, pero un nuevo diseño de reloj inteligente de IBM puede hacer cosas que otras compañías no han demostrado al momento.

IBM ha obtenido una patente para un diseño de reloj inteligente futurista fascinante que puede expandirse para convertirse en un teléfono inteligente en su muñeca y luego ampliar de nuevo al tamaño de una tableta. La patente se publicó el mes pasado en la base de datos de la Oficina de Patentes y Marcas de los EU (USPTO), por lo que ninguna empresa puede robar la idea original sin consecuencias.

Puede parecer un reloj inteligente normal al principio, pero en realidad oculta siete partes de la pantalla auxiliar debajo de la pantalla principal.

Las ocho pantallas miden dos por tres pulgadas cada una, y pueden convertirse en un panel de cuatro por seis pulgadas cuando se extraen para parecerse al tamaño de un teléfono inteligente, según BGR.

No se sabe si IBM comercializará el reloj inteligente, ya que es más conocido por vender computadoras personales. Sin embargo, esta no es la primera vez que se le ocurre un reloj inteligente, como su primer prototipo para una fecha anterior a 2000. Apple y Samsung podrían enfrentar una dura competencia si este producto sale al mercado.

IBM patents smartwatch which unfolds into a smartphone & then can be further extended into a tablet. Its single-panel smart watch, can unfold into 4-panel smartphone, & from there into 8-panel tablet, w/extra screens all housed beneath the smartwatch screen pic.twitter.com/SNdt2VdpYz

— Patent Profiler (@PatentProfiler) July 9, 2019