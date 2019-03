IMCO propone cambiar subsidio eléctrico por paneles solares

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) propuso sustituir los subsidios a las tarifas eléctricas de hogares por un subsidio de inversión a paneles solares.

El director general adjunto del think thank mexicano, Manuel J. Molano, dijo en conferencia de prensa que este mecanismo llega al 99% de la población mexicana pero no precisamente beneficia a quien más lo necesita, pues los hogares más ricos son más eficientes con su consumo eléctrico.

Si bien los cusuarios de alto consumo no reciben subsidio, los clientes de consumo medio (600 kv mensuales en verano) y bajo (85 kv mensuales en verano) sí.

“El gobierno ahorraría 2,031 pesos por cada hogar con paneles solares”, dijo Molano, pues la electricidad generada es más barata que la del mercado eléctrico.

El consultor independiente, Javier Gala Palacios, explicó a Forbes México que en el último año, el gobierno mexicano canalizó 150,000 millones de pesos (mdp) en subsidios eléctricos, mientras que la inversión en paneles solares para el 10% de la población más pobre costaría al gobierno 50,000 mdp anuales.

De 2004 a 2014, el gobierno ha desembolsado 1.3 billones de pesos, monto suficiente para instalar paneles solares en todos los hogares de México, según estimaciones del IMCO.

“Si ahora el ejercicio a 10 años lo planteáramos al revés, si no hacen algo con los subsidios eléctricos esto va a salir en los años de la actual presidencia en más de 500,000 mdp, fácil”, agregó el consultor.

El directivo dijo que tendrían que elaborarse reglas de operación, cuya inplementación gradual beneficiaran primeramente a la población más pobre del país.

Molano dijo que a CFE no le va a gustar este programa por dos razones.

La primera es que dicha electricidad no utilizaría sus redes de transmisión y distribución, pues ese es su monopolio y la compañía quiere cobrar por ese activo.

Además, una parte del subsidio, que canaliza CFE, financia ciertas ineficiencias de la empresa, a pesar de que ella argumenta que va a los hogares.

IMCO propuso que sería Hacienda y Sener quienes tomen la decisión de seguir esta dirección

También sería necesario diseñar un esquema de financiamiento con un programa con el banco de bienestar, infonavit, incluso banca privada con tasas similares a créditos hipotecarios porque son activos de largo plazo, dijo el representante del IMCO.

