‘Inaceptable que AMLO minimice lo que pasa en el país’: Xóchitl Gálvez

La candidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez, criticó este lunes las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), durante su entrevista con la cadena de televisión estadounidense CBS, en las que asegura que los asesinatos de políticos mexicanos no son una amenaza para la democracia.

“Me parece lamentable la entrevista que le hacen al señor presidente donde asegura que cualquier persona puede andar por el país con tranquilidad, en ese sentido me parece inaceptable que minimice lo que está pasando en el país”, expresó la representante de la alianza Fuerza y Corazón por México en conferencia de prensa.

Xóchitl Gálvez se expresó así a la entrevista que AMLO otorgó al programa “60 minutes” de la CBS, el más visto de la televisión de Estados Unidos, en la que, entre otros temas, habló sobre el número de funcionarios y candidatos asesinados durante el actual proceso electoral en el país.

“El número de funcionarios y candidatos asesinados aumentó de 94 en 2018 a 355 el año pasado. Obviamente no lo ve como una amenaza para usted, pero ¿Lo ve como una amenaza para la democracia?”, le cuestionó la periodista Sharyn Alfonsi.

“No, son circunstancias muy especiales. No hay represión del Estado”, respondió AMLO a la vez que aseveró que como presidente puede viajar por todo el país sin problemas, y que no hay región que no pueda visitar.

En ese sentido, Xóchitl Gálvez reprochó que mientras ella como candidata presidencial tiene un nivel 2 de seguridad en una escala de 10, el mandatario cuenta con el máximo nivel de seguridad durante sus giras por el país.

“Por eso el presidente dice: yo salgo no pasa nada. Que alguien le avise al señor presidente todo lo que el Ejército hace para que pueda salir a la calle”, enfatizó.

La crítica de Xóchitl Gálvez ocurre en medio de la violencia política que vive México, donde la consultora Data Cívica documentó en febrero el asesinato de al menos 20 aspirantes en lo que va del año electoral, en el que en total han matado a 76 personas “potencialmente vinculadas al proceso”, un aumento del 20% ante los comicios de 2021.

Las más recientes encuestas dan una amplia ventaja a la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, sobre Xóchitl Gálvez de cara a las elecciones presidenciales del país, que se celebrarán el próximo 2 de junio.

Serán las más grandes de su historia, cuando más de 97 millones de personas están convocadas a renovar 20,375 cargos federales, incluida la Presidencia de la República, los 500 escaños de la Cámara de Diputados y los 128 del Senado, así como nueve Gobiernos estatales.

Xóchitl Gálvez dice que no viviría en Palacio Nacional

Xóchitl Gálvez señaló que, de ganar la presidencia, no viviría en el Palacio Nacional, como ahora lo hace AMLO, pues no se siente “un emperador” para residir ahí.

“¿(Vivir en el) Palacio Nacional? No me siento un emperador para vivir en un palacio, me siento una ciudadana común y corriente”, aseguró.

Antes de AMLO, los presidentes vivían en la residencia de Los Pinos, en el bosque de Chapultepec, pero López Obrador declaró que la casa era demasiado opulenta y que lo correcto era vivir en el Palacio Nacional.

Xóchitl Gálvez señaló que, a diferencia de AMLO, ella podría habitar una de las cabañas que construyó el expresidente Vicente Fox dentro del ahora complejo cultural de Los Pinos.

“Yo no me imagino viviendo en esa casotota (Los Pinos). No la necesito. Yo podría vivir en la cabaña en la que vivía Fox sin problema. Es mucho más grande que la casa que tengo, mi casa actual es de 250 metros (cuadrados), creo que esa tiene como 500 metros (cuadrados), de entrada es mucho más grande”, enfatizó.

Además, Xóchitl Gálvez indicó que, de poder hacerlo, seguiría viviendo en su actual residencia y se trasladaría en bicicleta a Los Pinos para trabajar.

“Me queda claro que eso sería prácticamente imposible, la seguridad me diría que estoy loca, pero bueno (…) me encantaría vivir en mi casa e ir en bicicleta (a trabajar)”, comentó.

Con información de EFE

