Incendio derrumba almacén de Jim Beam en Kentucky: no afectará suministro

Un almacén de Jim Beam se incendió se incendió en las últimas horas y los bomberos continúan luchando contra el incendio masivo debido al alcohol en los escombros.

El almacén, en Versalles, Kentucky, fue tomado por el foco ígneo en la noche de ayer y advertido por un guardia de seguridad de acuerdo a declaraciones del teniente de la policía local, Michael Fortney.

Se conoce que unos cuarenta bomberos de cinco condados ayudaron a combatir el incendio, que a estas horas fue apagado en casi su totalidad.

Si bien un segundo almacén también se incendió, ese foco fue controlado.

El almacén donde comenzó el incendio se ha derrumbado y contenía 45,000 barriles de “whisky relativamente joven”, según un comunicado de Beam Suntory, la compañía matriz de Jim Beam.

“Estamos felices que nadie resultó herido en este incidente, y estamos agradecidos con los valientes bomberos de múltiples jurisdicciones que lograron controlar el fuego y evitaron que se propague”, dijo la portavoz Emily York a CNN en un comunicado.

“Dada la edad del whisky perdido, este incendio no afectará la disponibilidad de Jim Beam para los consumidores”.

El jefe de Administración de Emergencias del Condado de Woodford, Drew Chandler, dijo que los almacenes son enormes, casi en la misma área que un campo de fútbol y seis o siete pisos de altura.

Fortney dijo que hubo relámpagos en el área el martes por la noche y es posible que ello haya encendido las llamas.

Chandler dijo que el fuego era demasiado grande y caliente como para que un investigador de incendios se acercara. A pesar de que el sol salía en horas de esta mañana, el incendio seguía rugiendo.

Chandler le dijo a CNN que se estaba permitiendo que el fuego continuara durante varias horas para que quemara a los espíritus menos destilados que se encuentran en los escombros.

Eso también ayudará a asegurar que cualquiera de las sustancias empleadas en los esfuerzos de extinción no contaminen las fuentes de agua potable cercanas.

En horas de la tarde de hoy los bomberos reforzaron su trabajo para extinguir completamente el incendio.

Si bien existe el riesgo que el fuego se vuelva a encender, efectivos de bomberos continuarán vigilando.

Vale mencionar que en 2018, se perdieron alrededor de 18,000 barriles de borbón cuando un almacén en Bardstown, Kentucky, se derrumbó durante los trabajos de construcción.

El escurrimiento de bourbon mató a unos 1.000 peces en las vías fluviales cercanas.

Así fue revelado a través de Twitter:

8+ hours later, the fire continues to burn at this Jim Beam property in Woodford County. Emergency Management officials tell me they expect it to last for several more hours. @LEX18News pic.twitter.com/RHqJrQ36xd

— Alex Valverde (@AlexValverdeTV) July 3, 2019