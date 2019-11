Independencia económica permite a mujeres salir de relaciones violentas

Proyecto Vive (Ven, Inspírate y Vende) operado por The Trust for the Americas realizó el manual Prevención de la violencia hacia las niñas y las mujeres, que brinda información básica sobre cómo prevenir y atender esas violencias, refirió en entrevista Klaudia González, su coordinadora nacional.