INE prevé negarle las candidaturas a Salgado Macedonio y a Morón

El Instituto Nacional Electoral (INE) prevé confirmar esta tarde la cancelación de los registros como candidatos a gobernador de Guerrero y Michoacán a Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón Orozco, respectivamente.

Tras la petición que hizo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) al INE para determinar nuevamente la sanción que tendrá Salgado Macedonio por no entregar su informe de egresos y gastos de precampaña, el órgano administrativo propone que la sanción es la cancelación de su registro como candidato.

“Se sanciona al ciudadano Félix Salgado Macedonio con la cancelación del registro en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Guerrero, de conformidad con las razones y fundamentos expuestos en los considerandos 2 y 4 apartado A, inciso I de la presente Resolución de la presente Resolución”, se menciona en el proyecto.

Esta tarde el Consejo General del INE sesionará para analizar y votar este proyecto, el cual también señala que Morena deberá determinar a un nuevo candidato para el gobierno de Guerrero en las próximos 48 horas en que se avale la propuesta.

“Una vez hecha efectiva la sanción impuesta en el inciso anterior proceda a otorgar al Partido Morena un plazo de 48 horas para la sustitución de la candidatura al cargo de Gubernatura del estado de Guerrero de conformidad con lo señalado en los Considerando 5 de la presente Resolución”, se menciona.

Entre los argumentos que da el INE para negarle a Salgado su registro como candidato, es que el morenista tuvo falta de voluntad o disponibilidad para presentar ante el INE su informe de precampaña, cuando el órgano autónomo “le brindó la oportunidad de hacerlo en dos ocasiones, circunstancia que hubiera generado que el reproche de la autoridad fuera atenuado al demostrar su disponibilidad para cumplir con su obligación”.

También el INE propondrá la pérdida de su registro como candidato a gobernador de Michoacán a Raúl Morón por no presentar su informes de precampaña, y una vez avalado, Morena contará con 5 días para elegir a su contendiente.

El organismo autónomo señala que hubo la intención por parte de Morena y Morón de engañar al INE para evadir la responsabilidad de presentar los informes de precampaña del michoacano.

“Se advierte una intención de engañar a la autoridad para evadir la responsabilidad por la omisión en que se incurrió, en tanto que ni el partido Morena, ni el sujeto obligado, en el procedimiento de revisión de informes, hicieron valer esa excluyente de responsabilidad, sino que por el contrario, se insistió en que no era precandidato, que no había realizado actos de precampaña y que por lo tanto no tenía la obligación de informar nada al no estar registrado como precandidato”, se menciona en el proyecto que se presentará esta tarde en el Consejo General.

Esto a pesar de que el TEPJF señaló que Morena entregó los informes de precampaña del michoacano fuera de tiempo, por lo que la sanción no debería ser la perdida de registro como candidato.