Informe de EU sobre derechos humanos es un ‘bodrio’, lo hizo un ‘departamentito’: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si bien su homólogo estadounidense, Joe Biden es muy respetuoso de la soberanía de México el Departamento de Estado no cambia y protege al conservadurismo.

Y es que esta dependencia de Estados Unidos dio a conocer un informe sobre derechos humanos, donde acusa a autoridades mexicanas de tortura y critica el trato del mandatario mexicano a periodistas y activistas.

“Es un ‘departamentito’ dentro del Departamento de Estado que protege al conservadurismo de América Latina, del Caribe y del Mundo”, aseguró el ejecutivo federal durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

Asimismo, López Obrador dijo que no hay un poder monolítico en Estados Unidos y hay mucha dispersión, donde Biden ha sido respetuoso respecto a la soberanía de México, lo mismo que sus legisladores.

El mandatario mexicano consideró que en el Departamento de Estado no cambia, tiene una política añeja, anacrónica, de querer meterse en la vida pública de otros países, lo que es una violación fragante al derecho internacional.

López Obrador comentó que el informe del “departamentito” es un “bodrio”, que habla de suposiciones y no tiene sustento, ya que utilizan la calumnia en el documento porque no tienen pruebas.

El presidente reiteró que en México no se tortura como ante se hacía, mientras Estados Unidos se quedaba callado, además, aseguró que ya no hay masacres y el Estado ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos, ya que se garantiza la libertad de expresión y no se persigue ni se reprime a nadie.

