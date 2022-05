Informe de la discordia: CDMX demandará a DNV por reporte ‘tendencioso’ sobre Línea 12

El gobierno de la Ciudad de México, que encabeza Claudia Sheinbaum, inició la rescisión del contrato que celebró con la empresa noruega DNV y anunció que procederán legalmente a través de una demanda civil contra la firma que se encargó de realizaron dos informes técnicos y un análisis causa-raíz sobre el accidente ocurrido el 3 de mayo en la Línea 12 del Metro y que dejó 26 personas muertas y un centenar de lesionadas.

Este miércoles en conferencia de prensa, Sheinbaum Pardo dijo que el tercer informe de DNV, el análisis causa-raíz, es “tendencioso y falso” y discrepa de las conclusiones alcanzadas en los primeros dos documentos, que atribuían el accidente en la Línea 12 a deficiencias en el diseño de la obra, particularmente por la falta de pernos Nelson. La mandataria dijo que la firma noruega no siguió su propia metodología con marca registrada en el tercero reporte.

Lee más: Dictamen de DNV sobre el accidente en Línea 12 del Metro cuesta 26.2 mdp

“Desde hace semanas, por el propio procedimiento no lo habíamos comentado y además porque es un procedimiento jurídico, iniciamos la rescisión del contrato a esta empresa. Este tercer informe es deficiente, mal ejecutado, con problemas técnicos, tendencioso y falso, por esa razón es que iniciamos este procedimiento de rescisión del contrato y demanda civil contra la empresa”, declaró Sheinbaum Pardo este miércoles.

La jefa de gobierno atribuyó que las conclusiones del tercer informe de DNV divergen de los primeros dos documentos a una presunta intervención de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). “Es un caminito que está ligado a ‘Mexicanos por la Corrupción’” y a un presunto “conflicto de interés que nosotros detectamos en el momento en que se comienza a desarrollar el tercer reporte, porque entre otras cosas aparece un abogado que ha litigado contra el presidente Andrés Manuel López Obrador”.