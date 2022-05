Aun sin encarcelados, Sheinbaum considera que sí hay justicia por Línea 12

A un año de la tragedia ocurrida en la Línea 12 del Metro, que dejó 26 personas sin vida y un centenar de lesionadas, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que sí ha habido justicia en el caso, pero se optó por un modelo de reparación del daño a las víctimas antes que llevar un juicio largo, con amparos y que demorara la restauración del daño a las personas afectadas por el incidente ocurrido el 3 de mayo de 2021.

En una conferencia de prensa especial sobre el caso de la Línea 12, la mandataria fue cuestionada sobre si considera que a un año de la tragedia se ha hecho justicia a las víctimas, a lo que Sheinbaum respondió que se optó por un esquema de justicia restaurativa.

“Sí es justicia, es una justicia en donde no hay personas en la cárcel, no hay un proceso muy largo que puede llevar años y años”, afirmó, pero insistió en que se garantizó la reparación del daño a las víctimas y sus familiares.

Antes, en un mensaje a medios emitido por separado, la fiscal capitalina Ernestina Godoy dijo que tradicionalmente se piensa que la justicia consiste únicamente en cárcel para quienes deben ser sancionados. Sin embargo, dijo, se ha demostrado que para lograr una verdadera justicia se debe empezar por las personas agraviadas, por las víctimas.

“Eso es lo que conocemos como justicia restaurativa, un proceso que finca responsabilidades pero que, sobre todo, piensa en las víctimas. Para que haya justicia, se requieren sanciones, sí, pero, sobre todo, se requiere reparar el daño y ofrecerle verdad a la sociedad. Eso es lo que hemos logrado con este proceso”, añadió.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el 90% de las víctimas han aceptado ya el acuerdo reparatorio establecido en el marco del juicio por el caso de la Línea 12. Según la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la capital, los acuerdos reparatorios de la Fiscalía ascienden a la fecha a cerca de 300 millones de pesos. Además se han otorgado becas para estudios, puestos de empleo, viviendas, entre otros apoyos a las víctimas.

Apoyos a las víctimas de la Línea 12

251 becas mensuales por parte del DIF, mientras continúen sus estudios

Se gestionaron 21 becas en escuelas privadas

94 empleos en el sector público

20 empleos en empresas privadas

Se dieron 104 créditos para autoempleo que suman 1.5 millones de pesos

Se asignaron 71 departamentos nuevos

Se dieron 31 apoyos para mejoramiento de vivienda

33 familias reciben mensualmente apoyos de renta, hasta que les sea entregada su vivienda

Sobre el 10% de las víctimas de la Línea 12 que no han aceptado el acuerdo reparatorio con la Fiscalía General de Justicia, el cual se mantiene disponible permanentemente, la jefa de gobierno indicó que en algunos casos las familias han sido buscadas insistentemente por diversos grupos de abogados que buscan cobrar una comisión del 40% sobre el eventual monto que se pudiera obtener como parte de la reparación del daño.

“Algunos de los abogados están pidiendo el 40% de lo que se pueda entregar por la reparación del daño. Las víctimas tienen que saber de esta situación. Una familia me dijo que tenían a muchos abogados permanentemente encima tratando de firmar acuerdos. Es importante que revisen los contratos que firman con los abogados”, dijo Sheinbaum Pardo en una conferencia de prensa desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

Como parte de este modelo de justicia restaurativa, insistió, empresas como Carso Infraestructura y Construcciones, propiedad del empresario Carlos Slim, se adhirió al acuerdo reparatorio para las víctimas y admitió asumir la reparación y reforzamiento del tramo elevado con estructura metálica de la Línea 12, que fue el que originalmente construyó esta compañía.

“Hay empresas que aun cuando no han aceptado el peritaje, han aceptado la reconstrucción y el apoyo a las víctimas”, comentó Sheinbaum.

Subrayó que las empresas están colaborando con la reconstrucción y reforzamiento de la Línea 12 “a cambio de nada, es totalmente transparente, es un modelo de justicia restaurativa donde en vez de un juicio largo, que tiene que ver con amparos o cárcel, es un juez el que establece la posibilidad de un acuerdo reparatorio y son las víctimas con las empresas las que han decidido aceptar este modelo de justicia restaurativa, no hay nada que esconder”.

Durante su comparecencia también fue cuestionada sobre si pediría que emitieran una disculpa pública a las víctimas los exjefes de gobierno Marcelo Ebrard, en cuyo sexenio se construyó y puso en operación la Línea 12, y Miguel Ángel Mancera, que en su administración cerró la línea para someterla a un proceso de rehabilitación por diversas fallas encontradas, a lo que la actual mandataria dijo que cada quien debe responder por sus actos.

“Cada quien hace lo que su conciencia le determina, en mi caso lo que he hecho es estar cerca de las víctimas. Como servidora pública siempre voy a actuar del lado de las víctimas y de la justicia, cada quien tiene que asumir sus propias responsabilidades”, apuntó, y añadió en otro momento de su intervención: “en muchos casos los servidores públicos no dan la cara, no pueden ver a los ojos a las víctimas, en nuestro caso sí, porque sabemos que hemos actuado de manera correcta”.

En cuanto al informe causa-raíz sobre el accidente en la Línea 12, encargado a la empresa Noruega DNV, Sheinbaum dijo que ya fue entregado a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, pero ésta hizo una serie de observaciones ya que la firma no se apegó a la metodología y calidad que adoptaron en sus primeros dos informes, por lo cual “se le está pidiendo a la empresa que cumpla con la metodología”.

