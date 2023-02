Informe Forbes: mezcla de activos de Binance es inquietantemente similar a las maniobras de FTX

A fines del año pasado, mientras los criptomercados luchaban por recuperar su equilibrio, Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo movió silenciosamente 1,800 millones de dólares (mdd) en garantía destinada a respaldar las monedas estables de sus clientes, destinando los activos a otros usos no revelados. Hicieron esto sin informar a sus clientes.

Según los datos de blockchain examinados por Forbes, desde el 17 de agosto hasta principios de diciembre, casi al mismo tiempo que FTX estaba implosionando, los titulares de más de 1,000 millones en criptomonedas conocidas como tokens B-peg USDC se quedaron sin garantía para los instrumentos que Binance afirmó que serían 100% respaldado por cualquier token al que estuvieran vinculados.

Los tokens B-peg USDC son réplicas digitales de USDC, una moneda estable vinculada al dólar emitida por Circle Financial, con sede en Boston, que existen en cadenas de bloques que no son compatibles con la empresa, como Binance Smart Chain, propiedad de Binance. Cada moneda estable vale un dólar estadounidense.

De los fondos de clientes asaltados, que consistían en tokens de monedas estables en USD (USDC), se canalizaron 1,100 millones a Cumberland/DRW, una empresa comercial de alta frecuencia con sede en Chicago, cuya matriz se fundó en 1992 y comenzó a comercializar criptomonedas en 2014.

Es posible que Cumberland haya ayudado a Binance en sus esfuerzos por transformar la garantía en su propia moneda estable Binance USD (BUSD). Hasta que el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York tomó medidas enérgicas contra la emisión de monedas estables a mediados de febrero, Binance buscaba agresivamente ganar participación de mercado para su token respaldado en dólares contra rivales como Tether y el USDC de Circle.

Otros comerciantes de criptomonedas, incluidos Amber Group, Sam Bankman-Fried’s Alameda Research y Justin Sun’s Tron, también recibieron cientos de millones de garantías transferidas de Binance, según muestra un estudio de Forbes de datos de blockchain para billeteras digitales de Binance (ver gráfico).

Para Binance, que fue fundada en 2017 por el multimillonario chino-canadiense Changpeng Zhao, es la última de una larga historia de prácticas controvertidas, desde su continua falta de sede física y una estructura corporativa que parecía estar diseñada para evadir a los reguladores, hasta informes federales.

La semana pasada, la Comisión de Bolsa y Valores se opuso al plan de Binance.US de hacerse cargo de las cuentas de los clientes del criptoprestamista Voyager citando una divulgación inadecuada sobre la seguridad de los activos de los clientes.

Patrick Hillmann, director de estrategia de Binance, sugiere que el movimiento de miles de millones de activos entre billeteras es parte de la conducta comercial normal del intercambio.

En una entrevista con Forbes, restó importancia a la preocupación por mezclar los fondos de diferentes inversores y evitó una pregunta sobre la transferencia externa de activos desde una billetera digital que se había utilizado como garantía para las monedas de Binance vinculadas a otras criptomonedas.

“No hubo mezcla”, dice, porque “hay billeteras y luego hay un libro mayor”, el último de los cuales rastreaba todos los fondos adeudados a los usuarios y los fondos o tokens que iban a las billeteras, que son simplemente “contenedores”.

La implicación de los comentarios de Hillmann es que, a pesar de lo que puedan mostrar los saldos en las billeteras de intercambio visibles públicamente de Binance, la empresa tiene su propio conjunto de registros de propiedad para realizar un seguimiento de los fondos.

Esto parecería socavar los esfuerzos recientes de Binance para demostrar solvencia a través de ejercicios de prueba de reservas. Tener dos juegos de libros significa que la empresa está pidiendo a los clientes y reguladores que confíen en su contabilidad, al tiempo que dificulta la verificación independiente de la solvencia que afirma.

Este caso actual de reorganización de activos entre bastidores recuerda las maniobras de FTX antes de la quiebra cuando se alegaba que su filial comercial Alameda Research se había beneficiado del desprecio de FTX por las promesas hechas a los clientes de que sus miles de millones de activos permanecerían separados de los de otros clientes de intercambio.

Si bien las transferencias temporales a Cumberland/DRW y otros no han provocado ninguna reacción violenta o perjuicio aparente para los inversores, las supuestas manipulaciones de FTX han creado problemas para sus socios comerciales.

Se han presentado demandas colectivas contra los bancos centrados en criptografía Silvergate y Signature, por afirmaciones de que ayudaron a los esfuerzos de Sam Bankman-Fried para apropiarse indebidamente de los fondos de los clientes antes de que explotara su intercambio.

Cumberland/DRW se negó a comentar sobre los detalles de sus transacciones recientes con Binance.

La firma forense de criptomonedas CoinArgos fue la primera en expresar su preocupación por el hecho de que Binance no sigue sus propias reglas sobre cómo debería funcionar el respaldo de fichas vinculadas y sobre la falta persistente de garantías para asegurar miles de millones de dólares en fichas que emite el intercambio. Dijo en un informe del 17 de enero: “Alguien recibió un préstamo de algo así como 1 billón durante unos 100 días. No es claramente [sic] exactamente lo que sucedió”, pero “esto es muy grande, muy obviamente manual y muy reciente”.

La semana pasada, Fortune dio a conocer la noticia de que Binance había liquidado la garantía del USDC, quemándola, en lenguaje criptográfico, y utilizando las ganancias para pagar a su socio estadounidense de acuñación, Paxos, para crear un nuevo BUSD.

Fortune especuló que el objetivo podría haber sido aumentar la participación de la bolsa en el mercado de las monedas estables basadas en dólares. Con el aumento de las tasas de interés de Estados Unidos, los rendimientos de la moneda mantenida para garantizar las monedas se vuelven cada vez más atractivos.

Este gráfico muestra una caída casi idéntica de mil millones de dólares en la capitalización de mercado en USDC y un aumento correspondiente en BUSD, respectivamente, entre el período del 17 al 20 de agosto.

Los tokens de Binance (B-tokens) son versiones compatibles con Binance-blockchain de monedas estables como tether (Binance-Peg USDT), con 3.2 mil millones en circulación, y criptomonedas populares que incluyen ether (Binance-Peg Ethereum), con 956 millones. Hay más de otras 90 monedas, muchas con circulaciones mucho más pequeñas, donde se han creado versiones de Binance.

¿Por qué Binance crea tokens B? La práctica de secuestrar o envolver una ficha para acuñar una nueva no es nueva ni exclusiva del intercambio. Se han envuelto y colocado tokens por valor de miles de millones de dólares en nuevas cadenas de bloques.

Para ilustrar, antes del lanzamiento del token B, un usuario de Binance que posee un token Tron (TRX) solo lo usaría en la red Tron, pero una inversión en BUSD de Paxos, que usa la cadena de bloques Ethereum, solo se comercializaría en esa cadena.

A Binance le interesa replicar tantos tokens como sea posible en su Binance Smart Chain para que pueda aumentar la cantidad de usuarios que realizan transacciones en su plataforma. El mayor uso del ecosistema de Binance aumenta el valor del token nativo de Binance, la moneda BNB, que no representa ningún capital pero tiene una capitalización de mercado de $ 47 mil millones. También aumenta el valor de las aplicaciones en su red, muchas de las cuales cuenta como empresas de cartera.

Binance se comprometió a respaldar sus tokens B con un respaldo del 100 % de las criptomonedas subyacentes. Según Binance, se supone que el proceso funciona así: cuando Binance acuña un token B, se supone que debe almacenar un token 1:1 del activo subyacente en una billetera dedicada destinada a dichos activos vinculados. Sin embargo, una respuesta de Hillmann a una consulta de Forbes sobre el token Binance-Peg BUSD ilustra la deficiencia de la empresa con el proceso de garantía del token B.

Dijo que “si bien nosotros [Binance] no llenamos la billetera lo suficientemente rápido, todos los BUSD se habían comprado para cubrir todos los BUSD envueltos”. También insistió en que otros como Circle o “cualquiera” habrían podido ver esto, sin embargo, no está claro cómo sería esto posible porque Binance no publica la información de su libro mayor.

CoinArgos dijo que la garantía que sustenta el USDC de Binance-Peg tenía una deficiencia de más de mil millones de dólares en tres ocasiones distintas en la billetera peg, y la versión de la bolsa de su moneda estable BUSD no tenía garantía suficiente en más de $500 millones durante la mayor parte de 2021.

Hoy, la billetera tiene aproximadamente 7,000 millones, pero eso es después de que el intercambio agregó aproximadamente 3,200 millones desde mediados de diciembre, cuando Binance experimentó una fuerte salida de depósitos en la caída de todo el mercado luego del colapso de FTX.

El 24 de enero, Bloomberg citó a un portavoz anónimo de Binance que admitió que el intercambio había mezclado fondos y había subfinanciado ciertos tokens B “por error”. Sin embargo, el portavoz afirmó que la causa de la financiación insuficiente parece ser intencional dado que se exportaron manualmente fuera de Binance, se enviaron a Circle y Coinbase, y el hecho de que los activos de USDC en la billetera se agotaron por completo.

Este artículo fue publicado originalmente en Forbes US.

