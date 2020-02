Es inhumano negar llegada a México a crucero sospechoso de coronavirus: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sería inhumano impedir que el crucero que tuvo un caso sospechoso de coronavirus no atracara en México.

Después de varias horas de debate, finalmente ayer se autorizó que atracara el barco MSC Meraviglia arribara al puerto Punta Langosta de la isla de Cozumel.

“Acerca del crucero se está permitiendo que pueda haber un desembarco de los pasajeros”, dijo AMLO en Palacio Nacional.

Actualización: Crucero sospechoso de coronavirus atraca en Cozumel; revisan a pasajeros

López Obrador manifestó que “tenemos información que no existe la posibilidad de que haya una persona con coronavirus. No hay ninguna persona afectada. Hay una actitud de rechazo y no podemos permitir eso”.

“Y si fuera el caso, nosotros podríamos atenderlo, ¿por qué no? Ni modo que estén las personas varadas”, afirmó el presidente en su conferencia matutina.

Lee ahora: México no cuenta con ningún especialista en coronavirus: AMC