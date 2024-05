Instalan campamento en la UNAM en apoyo a Palestina

Estudiantes e integrantes de la UNAM instalaron este jueves un campamento a un costado de la Torre de Rectoría y la Biblioteca Central en protesta contra la guerra en Gaza y en apoyo a Palestina.

Los miembros de la comunidad universitaria colocaron banderas de Palestina y mostraron pancartas y consignas para exigir el alto al fuego, de acuerdo con el medio UnoTV.

El martes se realizó una asamblea frente a la Facultad de Filosofía y Letras en Ciudad Universitaria, que convocó a los estudiantes de todas las universidades y resolvió instalar el campamento para sumarse a las recientes protestas que se han realizado en Estados Unidos, Alemania, Canadá, entre otros, en solidaridad con el pueblo palestino.

Además, el movimiento señala la consigna de romper relaciones académicas, políticas y económicas con Israel, y, según Milenio, exige además al presidente Andrés Manuel López Obrador romper relaciones diplomáticas con el Estado israelí.

Students at Mexico’s @UNAM_MX set up an encampment in solidarity with the Palestinian people and fellow students in the US staging similar protests. They demand an immediate ceasefire and for Mexico to break relations with Israel in light of the ongoing genocide in Gaza. pic.twitter.com/QWSWAuKJbo