Investigación sobre corrupción en Pemex involucrará a más exfuncionarios: Fiscal

Reuters.- La investigación sobre un presunto caso de corrupción en Pemex se ampliará hasta el Consejo de Administración de la empresa, donde estuvieron varios funcionarios del gobierno pasado, dijo este miércoles el Fiscal General de la República.

El martes, la justicia ordenó arrestar a Emilio Lozoya, director general de Pemex durante la mayor parte del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), y capturó en España a Alonso Ancira, accionista de la siderúrgica Altos Hornos de México (AHMSA), por presuntos actos de corrupción vinculados a la constructora brasileña Odebrecht.

El fiscal general Alejandro Gertz Manero dijo en una entrevista con el canal Televisa que la defensa de Ancira, quien será extraditado a México, pidió libertad bajo fianza pero que el beneficio fue negado por las autoridades españolas.

«El tema nos va a llevar a un análisis de las conductas del Consejo Directivo de Pemex en el momento en que se llevó a cabo esta operación. Eso es un hecho, está dentro del procedimiento», dijo Gertz el miércoles.

«Cuando hay una adquisición de un bien en una forma irregular, quién lo haya aprobado y quién tenga las facultades y el mandato para hacerlo tienen que dar cuentas», agregó.

Durante el periodo investigado, el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray; el exsecretario de Economía Ildefonso Guajardo; y el exsecretario de Energía Pedro Joaquín Coldwell, entre otros, integraron el Consejo de Administración de Pemex.

Según lo anticipado por autoridades, la investigación se centra en transferencias de dinero que AHMSA realizó a una filial fantasma de Odebrecht que, a su vez, hizo llegar los recursos a cuentas de Lozoya y sus familiares, a través de varias transacciones, incluidas operaciones inmobiliarias.

Las transacciones habrían comenzado días después de que Pemex, la petrolera más endeudada del mundo, compró en 2014 una planta de fertilizantes a AHMSA por cerca de 500 millones de dólares cuando estaba valuada en unos 50 millones de dólares.

La investigación es la primera de alto perfil que sale a la luz pública durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien asumió en diciembre con la promesa de acabar con la corrupción en la segunda mayor economía de América Latina.

El mandatario dijo que la investigación se inició en el gobierno de Peña y que había dado instrucciones de no detener la pesquisa en curso. «La instrucción es no tapar nada, no actuar dando protección o impunidad a nadie», dijo este miércoles.

Además, pidió que las cuentas de AHMSA, una de las mayores siderúrgicas del país, se descongelen para que continúe con sus operaciones.

Investigación no es por Odebrecht Notimex.- Las órdenes de aprehensión giradas en contra del empresario Alonso Ancira y de Emilio Lozoya se derivan de una denuncia que presentó Pemex en marzo pasado por la compra de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados y no se relacionan con el caso de la empresa brasileña Odebrecht, aclaró Alejandro Gertz Manero. «El tema de Odebrecht no tuvo nada que ver», aclaró el fiscal en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva en su programa en Radio Fórmula. Detalló que al exdirector de la empresa petrolera nacional se le señala por el presunto delito contenido en el artículo 401 del Código Penal, es decir, se trata de «uso de fondos a través del sistema financiero que son de carácter ilícito para beneficio propio o de terceros». Asimismo, insistió en que fue Pemex la que presentó en marzo pasado la acusación que sustanció a través de la Consejería Jurídica de la Presidencia. Se trata, dijo, de una parte de toda la investigación, pero no es de ninguna manera su fin. La pesquisa que se deriva de la denuncia de Pemex es sobre una adquisición absolutamente ilícita de una planta de fertilizantes.

