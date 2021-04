Cuántos casos vemos en internet de personas que invierten su dinero y duplican su capital en tiempo récord porque nacieron con el don de saber en qué momento y dónde poner su dinero para conseguirlo. ¡Ah, qué envidia! ¿no? La realidad es que no hay nada que anhelar porque a menudo esas personas suelen enriquecerse invitando a otros a “invertir” en esquemas Ponzi o sistemas piramidales donde la mayoría pierde más de lo que gana.

Desde luego no generalizaremos, pero es bien sabido que el mundo de las inversiones está lleno de falsas historias de éxito y mitos en gran parte originados por las malas experiencias de quienes decidieron nunca volver en cuanto detectaron la primera minusvalía. Pero como todo en la vida, las inversiones requieren esfuerzo de nuestra parte para conocer su funcionamiento, de ese modo, nunca caeremos ante el canto de las sirenas.

En Forbes México entrevistamos a Gerardo Aparicio, director de la Escuela Bolsa Mexicana, para conocer la verdad detrás de 4 mitos de invertir. Ya vimos el primero:

Vamos con otros dos:

Para invertir debes saber de la Bolsa y de inversiones

Invirtiendo te volverás millonario en poco tiempo

Invertir es solo para los que saben

Si bien animarte a invertir en la Bolsa no requiere que seas economista o tengas por lo menos un diplomado en inversiones, la verdad es que tampoco es recomendable entrar a ciegas esperando lo mejor. Siempre es recomendable leer y tratar de entender en qué mundo estás a punto de involucrarte, eso sin duda aumentará tus probabilidades de éxito.

Como decíamos en el artículo anterior, para alguien puede ser suficiente impresión haber perdido 2 mil pesos al día siguiente de haber invertido 100 mil, pero antes de desertar, esa persona debió averiguar y estar al tanto de que al invertir se pagan ciertas comisiones y que, al paso del tiempo, no solo podrá recuperar ese dinero, sino también ganar rendimientos. Mucho tiene que ver con el conocimiento previo y la paciencia.

Todos los días hay minusvalías y plusvalías, eso dependerá de las decisiones que tomes como inversionista, explica Gerardo Aparicio. En ese sentido, añade, es bueno partir de la idea de que en un mercado de valores no vas a jugar, vas a invertir y para poder hacerlo es deseable que tengas conocimientos elementales al inicio para tener una adecuada comprensión de cuál sería el comportamiento de los instrumentos que elijas y, por supuesto, detectar una puerta de salida en caso de ser necesario.

Atreverte es el primer paso, el segundo es adquirir la certeza de que las inversiones tienen un periodo de madurez, pero eso solo vendrá con la experiencia.

“Puede haber grandes inversionistas que tengan la claridad de porqué están invirtiendo con montos desde 1,000 pesos; y podemos tener muy malos inversionistas con montos de 100 mil pesos o más que no han podido comprender de lo que se trata este acto virtuoso llamado inversión”, afirma el director de la Escuela Bolsa Mexicana.

Invirtiendo en la bolsa te harás millonario

Además de ser un mito, esto puede ser muy peligroso, pues en internet abundan los fraudes que se basan en la promesa de dar altos rendimientos con poco riesgo.

“Es natural querer maximizar ganancias por la ruta rápida, pero no hay ruta rápida ni en las inversiones ni en muchos otros aspectos de la vida humana. Se requiere de esfuerzo, seguimiento y monitoreo constante. Sí puedes tener instrumentos que te paguen dos o tres veces la inflación, pero para ello debes tener montos altos y periodos de tiempo prolongados”, explica Gerardo Aparicio.

Y en este punto es probable que puedas pensar ¡Y para qué invertir si pasarán muchos años antes de ver ganancias. Mejor no hubiera perdido el tiempo leyendo esto!

Si te reíste porque lo pensaste, quisiera decirte dos cosas: estoy casi segura de que las cosas más grandes que has logrado en la vida te han costado esfuerzo, pero te han dado una enorme satisfacción; y, por otro lado, necesitas recordar que una de las leyendas vivientes de las inversiones, Warren Buffet, hizo su fortuna después de cumplir medio siglo de vida gracias a que sus inversiones se hacían cada década más grandes en razón del interés compuesto.

¿Queremos obtener lo que pocos tienen? Entonces hay que estar dispuestos a hacer lo que pocos hacen.

“En el caso de la inversión no solo van involucrados los recursos que con tanto esfuerzo has logrado, sino también parte del patrimonio que quisieras heredar en un futuro y no solo estoy hablando de dinero sino un patrimonio en cuanto a la forma de hacer dinero y eso sería una excelente herencia para la familia”, señala el directivo.

Haber leído esto no será en vano si una de estas ideas logra germinar en tu “yo inversionista en potencia”.

