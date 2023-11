Irán advierte de que la ampliación de la guerra en Gaza es ‘inevitable’

Irán advirtió de que la escala de sufrimiento civil causada por la guerra de Israel contra Hamás conduciría inevitablemente a una expansión del conflicto, mientras autoridades de Gaza informaban de ataques aéreos israelíes contra varios hospitales del enclave palestino o cerca de ellos.

Los comentarios del ministro iraní de Asuntos Exteriores, Hossein Amir-Abdollahian, podrían aumentar la preocupación sobre si los esfuerzos diplomáticos de Washington y el despliegue de fuerzas navales estadounidenses en el Mediterráneo oriental podrán evitar que el conflicto desestabilice aún más Oriente Próximo.

“Debido a la expansión de la intensidad de la guerra contra los residentes civiles de Gaza, la expansión del alcance de la guerra se ha hecho inevitable”, dijo Amir-Abdollahian a su homólogo catarí, el jeque Mohamed Bin Abdulrahman Al Thani, el jueves por la noche.

La cadena estatal iraní Press TV informó el viernes de estos comentarios, realizados durante una conversación telefónica.

El bombardeo y asedio de Gaza por parte de Israel durante el último mes ha creado una catástrofe humanitaria con miles de personas buscando tratamiento médico y refugio en los pocos hospitales que siguen abiertos, mientras que los que se encuentran en la zona de combate operan en grave peligro.

“La ocupación israelí lanzó ataques simultáneos contra varios hospitales durante las últimas horas”, dijo el portavoz del Ministerio de Sanidad de Gaza, Ashraf Al-Qidra, a la cadena de televisión Al Yazira.

Al-Qidra dijo que un ataque israelí alcanzó un patio del hospital Al Shifa, el mayor de la ciudad de Gaza, causando víctimas, pero no dio detalles. Israel afirma que Hamás ha ocultado centros de mando y túneles bajo Al Shifa, y otros hospitales como el Hospital Indonesio, acusaciones que Hamás niega.

El ejército israelí no comentó directamente la declaración de Al-Qidra, que Reuters no pudo verificar de forma independiente, pero ha dicho que no ataca a civiles.

“Mientras el mundo ve barrios con escuelas, hospitales, grupos de scouts, parques infantiles y mezquitas, Hamás ve una oportunidad que explotar”, dijo el ejército de Israel en un comunicado.

Irán apoya a Hamás, pero afirma que no desempeñó ningún papel en el sangriento ataque de los milicianos contra Israel el mes pasado, que desencadenó la crisis actual. Irán también respalda a Hezbolá, grupo militante libanés que mantiene profundos vínculos con Hamás, y a la Yihad Islámica, otra facción palestina de Gaza que también cuenta con el apoyo de Irán.

UNA EXPLOSIÓN DAÑA UN HOSPITAL

La campaña militar israelí de un mes de duración para acabar con Hamás, tras el ataque de los milicianos el 7 de octubre contra el sur de Israel, ha dejado a los hospitales de Gaza con dificultades por seguir funcionando, ya que se han ido agotando los suministros médicos, el agua potable y el combustible para los generadores de energía.

El Ministerio de Sanidad de Gaza ha declarado que 18 de los 35 hospitales de Gaza y otros 40 centros de salud estaban fuera de servicio debido a los daños causados por los bombardeos o a la falta de combustible.

Medios de comunicación palestinos publicaron el viernes imágenes de vídeo de Al Shifa, que Reuters no pudo autentificar de momento, en las que se mostraban, según ellos, las secuelas de un ataque israelí contra un aparcamiento en el que se refugiaban palestinos desplazados y periodistas.

Se podía ver un charco de sangre junto al cuerpo de un hombre que estaba siendo colocado en una camilla.

“Con los continuos ataques y combates en las inmediaciones (de Al Shifa), estamos seriamente preocupados por el bienestar de miles de civiles allí, muchos niños entre ellos, que buscan atención médica y refugio”, dijo Human Rights Watch en la red social X.

Qidra dijo que el Hospital Pediátrico Al-Rantisi y el Hospital Infantil Al-Nasr “han sido testigos de una serie de ataques directos y bombardeos” el viernes. Indicó que los ataques contra el recinto hospitalario de Al-Rantisi incendiaron vehículos, pero que habían sido parcialmente extinguidos.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia dijo el viernes que se habían producido explosiones cerca del Hospital Indonesio durante la noche, que dañaron partes del hospital, situado en el extremo norte del estrecho enclave costero. No dijo quién era el responsable de la explosión y no informó de muertos ni heridos.

“Indonesia condena una vez más los salvajes ataques contra civiles y objetos civiles, especialmente instalaciones humanitarias en Gaza”, dijo el ministerio en un comunicado.

EU DICE QUE ISRAEL ACEPTA PAUSAS

Israel afirma que 1,400 personas, en su mayoría civiles, murieron y unas 240 fueron tomadas como rehenes por Hamás en la incursión del 7 de octubre que desencadenó el asalto israelí. Israel afirma haber perdido 35 soldados en Gaza.

Autoridades palestinas dijeron que hasta el jueves habían muerto 10,812 habitantes de Gaza, cerca del 40% de ellos niños, en ataques aéreos y de artillería.

El avance militar israelí en el centro de la ciudad de Gaza, que ha llevado a los tanques a 1.2 kilómetros de Al Shifa, según los residentes, ha suscitado dudas sobre cómo interpreta Israel las leyes internacionales relativas a la protección de los centros médicos y de las personas desplazadas que allí se refugian.

Los mortíferos ataques aéreos contra campos de refugiados, un convoy médico y hospitales cercanos ya han provocado encendidas discusiones entre algunos de los aliados occidentales de Israel sobre el cumplimiento del derecho internacional por parte de su ejército.

El ejército israelí ha permitido que algunos civiles palestinos heridos crucen a Egipto para recibir tratamiento.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo en un mensaje en X el jueves que Israel tiene “la obligación de distinguir entre terroristas y civiles y cumplir plenamente el derecho internacional”.

La Casa Blanca dijo el jueves que Israel acordó pausar las operaciones militares en partes del norte de Gaza durante cuatro horas al día, pero no hubo señales de una tregua en los combates.

Las pausas, que permitirían a la gente huir a lo largo de dos corredores humanitarios y podrían utilizarse para la liberación de rehenes, fueron unos primeros pasos significativos, dijo el portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby.

Sin embargo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sugirió que las pausas serían dispersas, y no hubo confirmación oficial de un plan para pausas recurrentes.

Preguntado sobre si habría un “parón” en los combates, Netanyahu dijo en el canal Fox News: “No. Los combates continúan contra el enemigo de Hamás, los terroristas de Hamás, pero en lugares concretos durante un periodo determinado de unas horas aquí o unas horas allá, queremos facilitar el paso seguro de los civiles fuera de la zona de combate y lo estamos haciendo”.

Con información de Reuters.

