Irán responde a EU: no logrará ‘eliminar’ sus exportaciones de petróleo

Reuters.- Estados Unidos no logrará reducir las exportaciones de petróleo iraní a cero, incluso si pone fin a las exenciones otorgadas a los compradores de crudo iraní, dijo una fuente anónima del Ministerio de Petróleo, según comentarios recogidos por la agencia de noticias semioficial Tasnim.

Es de prever que Estados Unidos anuncie el lunes que los compradores de petróleo iraní deben terminar pronto con las importaciones o sufrirán sanciones, dijo a Reuters una fuente familiarizada con el tema, lo que provocó una subida del 3% en los precios del crudo a su nivel más alto en lo que va del año.

“Independientemente de si las exenciones continúan o no, las exportaciones de petróleo de Irán no llegarán a cero bajo ninguna circunstancia a menos que las autoridades iraníes decidan detener las exportaciones de petróleo… y esto no es relevante ahora”, dijo la “fuente informada” a Tasnim.

EU pedirá que se deje de comprar petróleo iraní

Estados Unidos anunciará el lunes que todos los importadores de petróleo iraní deberán poner fin en breve a sus compras de crudo o serán sujeto de sanciones, informó un columnista del Washington Post.

Estados Unidos reimpuso sanciones a las exportaciones de petróleo iraní después de que el presidente Donald Trump retirara unilateralmente al país de un acuerdo nuclear de 2015 entre Teherán y seis potencias mundiales. Washington está presionando a la república islámica para que reduzca su programa nuclear y deje de respaldar a militantes en Oriente Medio.

Junto con las sanciones, Washington otorgó exenciones a ocho países -China, India, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Turquía, Italia y Grecia- que habían reducido sus compras de petróleo iraní, permitiéndoles seguir importando sin incurrir en sanciones durante seis meses más.

Pero el lunes, el secretario de Estado Mike Pompeo anunciará que “a partir del 2 de mayo que el Departamento de Estado ya no otorgará exenciones de sanciones a ningún país que esté importando crudo o condensado iraní”, dijo el columnista del Post Josh Rogin citando dos funcionarios de esa cartera a los que no identificó.

Reuters no pudo verificar independientemente el informe. Un portavoz del Departamento de Estado declinó hacer comentarios.

Washington tiene una campaña de “máxima presión económica” sobre Irán y, a través de las sanciones, apunta a detener las exportaciones petroleras de ese país para así asfixiar su principal fuente de ingresos.

En lo que va de abril, las exportaciones iraníes alcanzaron un promedio de menos de 1 millón de barriles por día (bpd), según datos de Refinitiv Eikon y otras dos compañías que rastrean dichas exportaciones y se negaron a ser identificadas. Esa cifra es menor a la estimación de 1.1 millones de bpd en marzo.

En las operaciones de la noche, los futuros del crudo Brent , el índice de referencia internacional del petróleo, subían un 0.6% a 72.41 dólares por barril, su mayor nivel desde noviembre.

