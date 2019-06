Iremos contra cualquier proyecto que desperdicie recursos: colectivo #NoMásDerroches

El colectivo No Más Derroches aseguró que trabajara porque no se desperdicien de recursos públicos como en el caso de la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM)

“#NoMásDerroches seguirá recurriendo a la vía legal en contra de cualquier otro proyecto que conlleve un potencial quebranto al marco jurídico, el desperdicio de recursos públicos, riesgos a la seguridad y violaciones de los derechos humanos”, dijo Gerardo Carrasco Chávez, director de Litigio Estratégico en Mexicanos contra la Corrupción y promotor de amparos en contra de la cancelación del NAIM desde el colectivo #NoMásDerroche.

En ese sentido, el colectivo manifestó su confianza en que la resolución final de los jueces, e incluso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -si se llega hasta dicha instancia-, otorgue la razón en que “no es constitucional” desechar la inversión hecha en Texcoco.

De acuerdo con Carrasco Chávez, “no hay opositores ni corruptos —como dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador—, detrás de los recursos contra la cancelación del NAIM”.

“Nosotros dentro de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad llevamos más de 100 procesos legales. No cuestan mucho dinero, no estamos nada más nosotros, sino también muchísimos despachos reconocidos y con muchos recursos, que de manera probono están apoyando esta causa. No se necesita de un gran financiamiento. No hay nadie detrás, se paga de nuestros propios recursos”, argumentó.

Gerardo Carrasco Chávez explicó que el colectivo ha interpuesto hasta el momento 147 juicios de amparo indirecto en materia administrativa en ocho entidades, esto debido a una estrategia, ya que los criterios de los jueces pueden ser diferentes, de acuerdo con El Economista.

Indicó que en la mayoría de los amparos, los jueces se han declarado incompetentes, por lo que han tenido que resolver jueces de Distrito. Argumentó que en todos los casos se está solicitando al Poder Judicial que declare si es constitucional la cancelación del NAIM en Texcoco.

