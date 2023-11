Israel mata a 2 líderes de Hamás; uno de ellos en bombardeo a campo de refugiados

El Ejército de Israel siguió atacando intensamente este martes los objetivos del grupo islamista palestino Hamás en la Franja de Gaza y reportó la muerte de dos líderes, uno de los cuales fue abatido en un bombardeo a un campo de refugiados, donde decenas de personas también perecieron.

Los ataques israelíes parecen haber priorizado el desmantelamiento de la infraestructura subterránea de Hamás en Gaza, al tiempo que avanza en paralelo por la costa y el interior del enclave con el propósito aparente de partirlo en dos.

La portavocía militar israelí indicó que fueron atacados aproximadamente 300 objetivos, incluidas posiciones escondidas de tiro de misiles antitanque y de lanzamiento de cohetes, así como “complejos militares dentro de túneles subterráneos pertenecientes a Hamás”, según un comunicado.

El Ejército israelí detalló hoy que en los bombardeos sobre Gaza mató a dos comandantes de Hamás, Nasim Abu Ajina e Ibrahim Biari, a los que implicó directamente en los ataques terroristas del pasado 7 de octubre contra territorio de Israel, en los que murieron más de 1,400 personas y otras 240 fueron secuestradas.

El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Daniel Hagari, afirmó que los soldados están librando “feroces batallas cuerpo a cuerpo” en Gaza.

“Este tipo de combate pone en peligro a nuestras fuerzas y supone un alto precio”, remarcó en una rueda de prensa Hagari, quien pidió “resiliencia y paciencia”.

Dos soldados israelíes resultaron muertos y otro gravemente herido en los enfrentamientos con los milicianos de Hamás en Gaza, informó el Ejército de Israel en un comunicado.

Poco después, anunció que sus aviones de combate bombardearon el centro de mando del Batallón de Beit Lahia, en el norte de Gaza, y mataron a Nasim Abu Ajina, uno de los comandantes del ataque de Hamás contra territorio israelí del pasado 7 de octubre.

En los bombardeos que Israel lleva a cabo sobre Gaza desde el pasado día 7, han muerto más de 8,300 personas y más de 21,000 han resultado heridas, según el ministerio de Sanidad gazatí.

El portavoz de las Brigadas al Qasam, el brazo armado de Hamás, Abu Obeida, afirmó este martes que “en los próximos días” van a liberar “a más rehenes” que capturaron durante el ataque del pasado 7 de octubre.

“Hemos informado a los mediadores de que pondremos en libertad a varios rehenes en los próximos días, en línea con nuestro deseo de no mantenerlos en Gaza”, dijo Abu Obeida, en un discurso televisado.

Al menos 145 personas murieron este martes por bombardeos de Israel contra el campo de refugiados de Yabalia, en el norte de la Franja de Gaza, dijeron a Efe fuentes hospitalarias. Unos 90 fueron llevados al Hospital Indonesio de la Franja, mientras que otros 55 fueron trasladados al centro Kamal Adwan, ambos en el norte del enclave.

Un responsable de Relaciones Públicas del Hospital Indonesio explicó a Efe que los bombardeos se produjeron sobre las 15:00 hora local.

En el bombardeo de Yabalia murió también Ibrahim Biari, el comandante del Batallón Central Jabaliya de Hamás y que, según Israel, fue otro de los mandos de Hamás responsables de enviar milicianos de élite a Israel para cometer los ataques del 7 de octubre, según el Ejército israelí.

Junto con Biari cayeron también muchos miembros de Hamás, indicó el portavoz militar israelí, el contralmirante Daniel Hagari.

Hagari señaló que Biari y sus hombres se escondían en un edificio que fue alcanzado por un proyectil de la fuerza aérea y que se derrumbó por efecto del impacto.

El asesor de Seguridad Nacional del Gobierno israelí, Tzachi Hanegbi, dice que todo el marco conceptual con el que Israel veía su seguridad hasta el 7 de octubre “ha desaparecido”.

“Ya no hay ‘una ronda’, ‘una operación’, ya no hay objetivos amorfos como ‘fortalecer la disuasión’, ‘obtener un precio’, ‘un doloroso golpe a la infraestructura’, ‘quemar la conciencia del enemigo’. La masacre del 7 de octubre acabó con la ilusión de que nos enfrentamos a un enemigo que no se arriesgaría a su destrucción total”, manifestó Hanegbi.

Hamás tiene que “dejar de existir”, y esa es la misión del Ejército israelí, recalcó Hanegbi.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se refirió este lunes al avance de las tropas sobre el terreno, algo que dijo “está sucediendo en pasos medidos pero poderosos, logrando un progreso sistemático”.

El asesor de Seguridad Nacional, un muy estrecho colaborador de Netanyahu, indicó que “ya se ha entrado en la tercera fase de la guerra, que estamos decididos a ganar, a pesar del dolor”.

“Nuestra obligación es crear las condiciones para devolver a los secuestrados y el esfuerzo militar también sirve para traerlos de vuelta”, subrayó.

Con información de EFE

