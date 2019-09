‘IT: Capítulo 2’ y la mansión de los espantos

Han pasado 27 años desde que el Club de los perdedores enfrentó y venció al ente encarnado en el payaso bailarín Pennywise, los niños crecieron para convertirse en adultos llenos de ansiedades, conflictos y una memoria convenientemente selectiva. En pocas palabras, olvidaron su pelea a muerte con la pesadilla que vive en las alcantarillas de su pueblo natal. Una llamada obligará a los integrantes del clan a regresar y enfrentar sus traumas, negarse significa permitir que el ciclo de asesinatos se repita con las generaciones futuras.

IT: Capítulo 2 (It Chapter Two, 2019), dirigida por Andy Muschietti (Mamá), tiene como tema central la necesidad que tenemos como personas de enfrentar nuestros traumas y así superarlos antes de que estos atenten contra nuestra salud mental. Es la evolución natural de lo presentado en el primer capítulo, donde los niños debían combatir sus miedos para encontrar así su identidad.

La película opta por dejar de lado los aspectos más excéntricos y cosmogónicos de la novela escrita por Stephen King enfocándose en las emociones de sus protagonistas, que en su vida adulta son una extensión de los problemas de su infancia. Bill (James McAvoy), por ejemplo, a pesar de que se ha convertido en un famoso escritor y sus novelas son adaptadas en películas vive inseguro de su talento. Y la pelirroja Bev (Jessica Chastain), mantiene una relación donde la violencia impera, espejo de la relación con su padre.

Al despojar al relato de dichos elementos de inspiración casi lovecraftiana, IT: Capítulo 2 se convierte, básicamente, en un paseo por la casa de los sustos, una sucesión de espantos y lugares donde los espantos abundan. Las secuencias dan su espacio a cada uno de los perdedores, aunque sin mucha diferencia en la manera que son acosados por Pennywise (Bill Skarsgård). Es notorio el incremento de sangre y efectos especiales –gracias, sin duda, al inesperado éxito de la primera entrega–, aunque estos queden al nivel de adornos.

Pareciera, a momentos, que el trabajo de Muschietti es un alegato a favor del tratamiento y atención de los problemas mentales. La necesidad de acudir con un especialista, en lugar de reprimir las experiencias negativas de nuestras vidas. Las consecuencias de ignorar nuestras tribulaciones pueden ser mortales, al grado de terminar en las fauces de un payaso asesino.

