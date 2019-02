Jack Dorsey admite fracaso de Twitter en combate al acoso

Jack Dorsey, CEO de Twitter, admitió como un gran fracaso las acciones que la plataforma ha emprendido para combatir el acoso.

En una entrevista con la periodista Kara Swisher por medio de Twitter, Dorsey se puso una “C” de calificación en responsabilidad tecnológica, pero afirmó que el cambio en la experiencia no ha sido suficientemente significativo.

“Hemos puesto la mayor parte de la carga sobre las víctimas de abuso (eso es un gran fracaso)”, escribió.

Myself? C. We’ve made progress, but it has been scattered and not felt enough. Changing the experience hasn’t been meaningful enough. And we’ve put most of the burden on the victims of abuse (that’s a huge fail). #Karajack PUBLICIDAD — jack (@jack) February 12, 2019

Asimismo, indicó que es prioridad del equipo de la compañía ser proactivo en la aplicación y promoción de conversaciones saludables, para lo cual tienen que cambiar muchos de los fundamentos del producto.

Putting the burden on victims? Yes. It’s recognizing that we have to be proactive in enforcement and promotion of healthy conversation. This is our first priority in #health. We have to change a lot of the fundamentals of product to fix. — jack (@jack) February 12, 2019

Reconoció, además, que para ello, deben crear una cultura de respeto entre los usuarios y ayudar también a la salud mental de la gente que utiliza la plataforma.

First and foremost we’re looking at ways to proactively enforce and promote health. So that reporting/blocking is a last resort. Problem we’re trying to solve is taking that work away. #Karajack — jack (@jack) February 12, 2019

Dorsey agregó que sus políticas evolucionan constantemente a fin de abordar los problemas que surgen.

“Los estamos arraigando en los derechos humanos fundamentales (ONU) y poniendo la seguridad física como nuestra principal prioridad. La privacidad, después”, apuntó.

Second, we’re constantly evolving our policies to address the issues we see today. We’re rooting them in fundamental human rights (UN) and putting physical safety as our top priority. Privacy next. #Karajack — jack (@jack) February 12, 2019

En los últimos meses, Twitter ha sido criticado por le existencia de cuentas falsas o bots, los cuales se dedican a crear crispación y una manipulación de las conversaciones.

Por otra parte, el CEO reconoció a Elon Musk como el personaje más influyente en la actualidad en la plataforma, ya que cuando habla de temas de actualidad, genera controversia en la plataforma.

No te pierdas: