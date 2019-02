Jesús Reyes Heroles explota contra Bartlett: acusaciones son falsas

Jesús Reyes Heroles Garza respondió a las acusaciones del gobierno mexicano, particularmente del director general de CFE, Manuel Bartlett, asegurando que los señalamientos eran falsos y causaban daño moral a su persona.

“Es grave que un funcionario público de alta responsabilidad incurra en falsedad, causando daño moral al difamado, lo que está penado por la Ley. Me reservo el derecho a presentar la demanda civil correspondiente”, afirmó el director de la consultora EnergeA en un comunicado.

Heroles Garza dijo que fue titular de Sener con Ernesto Zedillo y director de Pemex con el panista Felipe Calderón, y no con Carlos Salinas de Gortari, como señaló Bartlett.

El exfuncionario mencionó que, tras salir del sector público el 7 de septiembre de 2009, durante un año no realizó actividad profesional alguna relacionada con el sector energético, de acuerdo con el artículo 9 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente entonces.

“Por tanto, no existe conflicto de interés entre mis actividades profesionales desde entonces, y siempre me he desempeñado bajo los principios éticos más rigurosos”, expresó.

Solicitó a los medios de comunicación que transmitieron o difundieron los señalamientos del director de CFE que hagan las aclaraciones pertinentes, según la Ley Reglamentaria del Derecho de Réplica.

También señaló que afirmaciones arrebatadas como la del 11 de febrero, pueden erosionar aún más la certeza

jurídica de contratos con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ante la advertencia de Bartlett de revisar contratos con empresas para renegociar términos, y si no acceden seráb demandados, Reyes Heroles comentó que mientras no se cambie la Constitución, es ilegal intimidar a al sector privado que lícitamente puede participar en el sector energía del país conforme a las leyes actuales.

Además, el exfuncionario pidió al gobierno mexicano no utilizar su poder para marcar diferencias e inducir a la opinión pública ideas acerca de lo bueno y lo malo.

